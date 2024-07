Por Walter Albarracín

¿Qué opinión te merece que se haya aprobado la privatización de los ferrocarriles en la ley bases?

Nosotros tenemos un gobierno que está entregando el patrimonio nacional, que está entregando todo para darle los negocios a los empresarios amigos que están gobernando. El que se cree que está gobernando Milei… Milei es un payaso que pusieron ahí, que no tiene nada que perder, y la ley bases no fue más que un plan de negocios de todos los empresarios.

Si vos te fijás, no hay un solo artículo que vaya para el lado del trabajador. El RIGI, la ley de tierras, toda la ley bases va para darle negocios a los grandes empresarios. Dentro de eso está, por ejemplo, la ley de privatización en el sistema ferroviario. Que no es las privatizaciones que vimos en los 90 que eran concesiones, son directamente privatizaciones. ¿Qué significa la privatización? Por ejemplo, el que se queda con el Sarmiento, se queda con las tierras del Sarmiento también, con la playa Caballito, la playa Liniers, la playa Haedo, Moreno… Hay como 800 kilómetros de vías que a los costados tienen tierras por todos lados que pueden hacer negocios inmobiliarios fabulosos.

Como verás, es un negociado que el que se quede con eso, lo que menos le interesa es el tren. Porque ahí van a haber eliminación de talleres para poder vender esas tierras y hacer grandes negocios inmobiliarios.

Entonces, si se impone la privatización que está siendo hablada por el gremio Unión Ferroviaria - APF y señaleros también lo están acompañando en este proceso - no es otra cosa que la entrega del país a los empresarios.

Sos crítico con la dirigencia de Unión Ferroviaria. ¿Qué pasó en los años 90 con el gremialismo?

Lo mismo que va a pasar ahora. Por ejemplo, en los 90 para que el gremio acepte la privatización le dieron el Belgrano Cargas que pasa por 16 provincias. ¿Cuál era la contraprestación? Como iban a perder tantos trabajadores y que se pudiera mantener, le daban 500 millones de dólares al año. Obviamente que esos 500 millones de dólares no fueron a la Unión Ferroviaria. Fueron a los bolsillos de los distintos gremialistas. Ahora lo que quieren hacer es algo parecido.

Porque atrás de las privatizaciones - que no solamente no son criticadas, son acompañadas por Sergio Sasia, Secretario General de la Unión Ferroviaria - no hay otra cosa que un negocio inmobiliario multimillonario.

¿Vos estás en el Sarmiento desde 2001? ¿Pasaste por la etapa de Cirigliano (Trenes Buenos Aires)? ¿Cómo fue esa experiencia hasta el final, que se desencadenó con la masacre de Once?

La etapa de las concesiones fueron lo que todos vieron. La mayor cantidad de choques en la historia del sistema ferroviario se dio bajo gestión concesionada.

Te acordarás de los trenes fantasmas que le decían. Los trenes que no tenían asiento, que no tenían ventanilla, que cuando llovía se mojaba toda la gente que estaba adentro.

Es un poco eso, ¿no? El Estado poniendo plata, las concesiones poniendo plata, y los empresarios actuando como tercerizados, que lo único que hacían era cobrar los mayores costos operativos. Obviamente que no hubo ninguna inversión de nada en el sistema ferroviario, y terminó como terminó.

LANOTICIA1.COM está enfocada al interior de la provincia de Buenos Aires. El tren a Mar del Plata está funcionando bien pero en Bahía Blanca hubo un descarrilamiento y nunca más volvió. Esto está pasando bajo la gestión del Estado. Entonces, en el futuro, estando en manos del Estado, ¿Cómo podría mejorarse este sistema? ¿O cuál es tu opinión?

Lo de Bahía Blanca no fue por el Estado. Fueron las empresas privadas que circulan ahí que rompieron la vía y producto de eso hubo un descarrilamiento.

La gente se cree que el ferrocarril es estatal. El 70% de los trenes son privados o concesionados. Solamente un 30% es estatal, que es la parte de pasajeros, que es lo que deja pérdida. Lo que deja ganancia es la carga.

Son los que te rompen las vías, como pasó ahí en Bahía Blanca, entonces hoy el tren de pasajeros no puede participar porque no arreglan las vías.

El ferrocarril estatal no funciona porque no tiene vías, es algo que tenía que haber arreglado el privado y no lo han hecho.

En cuanto a los despidos, ¿tienen una estimación de cuántos despidos ha habido y cuántos podría haber?

Se hablan de dos números. El memorándum interno de la empresa habla de 6.000 despidos y la ley de emergencia ferroviaria habla de 8.000 despidos. Y obviamente es un tema que a nosotros nos tiene muy preocupados. Ayer he hablado con el secretario general y no lo veo muy predispuesto a seguir atento a eso.

Así que evidentemente va a haber un movimiento instantáneo dentro del gremialismo que va a salir a bancar esa situación.

Pero la verdad es que es muy preocupante, estamos hablando de cantidades muy grandes y el objetivo que tiene el gobierno es vaciar la empresa para poder entregarla con la menor cantidad de gente posible.

Después de Palermo, se habló de que no se compraban repuestos. ¿Cómo está hoy la situación?

La empresa durante 5 meses no puso un peso, tampoco lo está haciendo porque todavía no está reglamentada la ley de emergencia ferroviaria.

Tiene que ver con la idea del gobierno que te dice que es un topo que ha venido a destruir el estado desde dentro, y dentro de eso están las empresas estatales que han sido destruidas por dentro.

No les importa el caso del Tren San Martín, donde se roban los cables y está funcionando sin señales, es muy peligroso.

