El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 con un mensaje publicado en sus historias de Instagram minutos después del triunfo por 3 a 1 frente a Suiza.

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Sobre una imagen del festejo del equipo de Lionel Scaloni, el mandatario escribió: "Por Malvinas, por el Diego", una de las frases más reconocidas de la versión viral de "No me arrepiento de este amor", el clásico de Gilda que fue adaptado por los hinchas argentinos durante este Mundial.

La canción reversionada continúa con la frase "por la última de Leo", en referencia a Lionel Messi, y se convirtió en uno de los himnos de la Copa del Mundo. Su popularidad trascendió las tribunas y las redes sociales: los propios jugadores de la Selección también la cantaron durante los festejos tras varios de los partidos del torneo.

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Con esa publicación, Kicillof se sumó a las celebraciones por el pase del seleccionado argentino a las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra con el objetivo de conseguir un lugar en una nueva final mundialista.

Argentina derrotó a Suiza por 3 a 1 en el alargue con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, luego de un partido muy exigente que se resolvió en el tiempo suplementario.

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