Gustavo Posse se convirtió en un interlocutor clave para este nuevo proceso en la Provincia de Buenos Aires. El Intendente de San Isidro reveló que el encuentro que mantuvo el gobernador Axel Kicillof con los intendentes opositores de Juntos por el Cambio fue un cónclave "muy positivo" para lograr consensos de cara al futuro. Durante una entrevista televisiva, el histórico Intendente radical manifestó su apoyo al flamante mandatario y llamó a que "Nación, Provincia y municipios lleven adelante la reconstrucción de nuestra sociedad".

Durante un reportaje en el canal de noticias C5N, Posse aclaró que "el pedido de audiencia con el Gobernador había sido hecho por el Foro de Intendentes radicales que se hizo en Tandil el pasado 21 de diciembre" y recordó que "para aquel momento todavía no estaba el proyecto de la Ley Impositiva". "Inmediatamente desde los ministerios de Kicillof contestaron para hacer la reunión extensiva el día 2, para que estén presentes todos los intendentes de Cambiemos", remarcó en el programa que conduce el periodista Gustavo Silvestre.

Acerca de la cumbre, Posse sostuvo que "fue una reunión buena y cordial". Al repasar los puntos que se tocaron durante el encuentro, el Intendente explicó que "hubo una exposición distendida, con mucho método por parte del Gobernador a quien no conocíamos personalmente. Kicillof explicó el estado de la Provincia e indicó algunas cosas que se podían hacer. Hubo un intercambio de 10 puntos entre Jorge Macri (Vicente López) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen), que incluían temas de educación, seguridad, salud y salarios".

Los intendentes de @juntoscambioar nos reunimos con el gobernador @Kicillofok para hablar sobre salud, educación, economía, obra pública, seguridad y transporte. El clima fue amable y colaborativo. Queremos trabajar en conjunto Nación, Provincia y municipios para los vecinos. pic.twitter.com/nNZ8BEHmHy — Gustavo Posse (@gustavoposse) January 2, 2020

Según explicó el jefe comunal, "también se hizo hincapié en el estado de los municipios, tanto del oficialismo como de la oposición, que no habían podido pagar sueldos ni aguinaldos. Respecto de eso hubo plena coincidencia en la agenda de Kicillof y la agenda de los intendentes de Cambiemos". Además indicó que "sobre el final si se trató el tema de la Ley Impositiva: Hubo una mirada lógica de todos los que gobernamos en el sentido de que debe haber ley. Más allá del color político, uno como Intendente busca que las cosas salgan bien".

Posse, que en octubre fue reelecto con el 47,70% de los votos, defendió a Kicillof al explicar que "hubo un problema": "A diferencia de la Nación, que desde agosto está la ley impositiva, en la provincia de Buenos Aires no fue así. Razón por la cual el Gobernador tampoco pudo trabajar sobre la base de un proyecto". Además anticipó que "tiene que haber ley" y explicó: "La Provincia necesita volver a crecer. Si se crece hay ingresos brutos. Y ahí está la oportunidad de la provincia y de los municipios, que van a tener mayor coparticipación".

El Intendente reiteró que "el problema es como se va a distribuir ese globalizado del 54%". "Es justa la ley impositiva y es justo el 54% porque está por debajo de la inflación. El tema es que no haya situacoines de punta como ese 75% de impuesto inmobiliario porque eso podría dar lugar a que, en lugar de encontrarte con un millonario, tal vez te podés encontrar con familia común de una sola vivienda y eso deformaría la buena intención del Gobernador. La coincidencia con Kicillof es plena, la dificultad es como aplicar esa actualización", añadió.

En otro tramo de la entrevista emitida en la noche de este jueves por la señal de cable, el jefe comunal de San Isidro indicó que uno de los motivos de que se cayera la Ley Impositiva en la Legislatura "tuvo que ver con el día de la sesión también se trataba el tema de los directores de Banco Provincia, donde la ley marca que se deben repartir entre el oficialismo y la oposición". "Eso hizo que no saliera bien la sesión y fue un error de técnica legislativa porque tratar las dos cosas juntas no era bueno", explicó el alcalde en el estudio televisivo.

Posse, que hace algunos días ya había cuestionado a los legisladores de Cambiemos al expresar que "no es bueno no dar quórum", no tuvo problemas en admitir que "la situación de la Provincia es mala". "Kicillof en ningún momento calificó la anterior gestión anterior. Tampoco lo estoy haciendo yo. Lo que si estamos hablando de una línea histórica del problema de la provincia. Y este momento del país requiere que Nación, provincia y municipios estemos juntos. Como la situación es muy mala, más juntos debemos estar", refelxionó.

Cabe recordar que Gustavo Posse y Emilio Monzó se unieron con la idea de generar una oposición diferente en la provincia de Buenos Aires y dentro del recinto de la legislatura bonaerense, que se caracteriza por tener más diálogo con el oficialismo. Con Walter Carusso en la presidencia, el nuevo espacio Cambio Federal cuenta además con la presencia de María Elena Torresi, Fernando Pérez, Martín Domínguez Yelpo y Guillermo Bardón, todos dirigentes que responden al intendente de San Isidro y al ex presidente de la cámara de Diputados.