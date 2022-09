Por Ramiro Pablo Gómez - Twitter

Este martes de lanzó la tercera edición de Pre Viaje pero se hizo con una deliberaba intención de que esta vez no funcione. No hay tiempo para vender ni para comprar, el arreglo de precios con los hoteles no es bueno, los aéreos salen cada vez más caros y el reintegro del 50% empieza a perder sentido ante lo que se termina pagando.

Las dos ediciones anteriores fueron exitosas

El Pre Viaje 1 y 2 fueron un éxito y hay que reconocerlo. El crédito a reintegrar era de 100 mil pesos (ahora de 70 mil), el plazo de compra alcanzaba el mes y medio y el periodo para viajar entre tres y cuatro meses.

Además, la distancia entre la compra y el viaje era considerable: si se quería viajar en noviembre había que comprar en agosto. Este punto de anticipo es importante para el valor final del paquete. Por último, el dinero que el Estado devolvía se podía usar durante un año.

Las agencias de viajes, golpeadas por la pandemia, aprovecharon la oportunidad y vendieron más de lo habitual. En tanto, los ciudadanos argentinos pudieron tomarse un merecido descanso.

Pre viaje 3, rumbo al fracaso

Esta tercera edición se lanzó con dos meses de demora y con un ministro de turismo diciendo “próximamente” durante 60 días sin dar previsibilidad al sector turístico ni a los posibles pasajeros.

De incluir cuatro meses pasó a la posibilidad de viajar solo en octubre y noviembre, con un reintegro máximo de 70 mil pesos (más bajo que las ediciones anteriores) y ese crédito solo se puede usar en 2022, es decir, no incluye la temporada alta. Hay que gastarlo ya.

Además incluye octubre pero decidieron que empiece el 10/10. ¿Saben por qué? Entre el 7 y el 10 hay un fin de semana largo que “mágicamente” quedó afuera del Pre Viaje.

Plazos para las compras y los precios por las nubes

El plazo para la compra si se quiere viajar en octubre es entre el 6 y el 11 de septiembre. En menos de una semana el pasajero debe decidir y pagar si quiere entrar en el Pre Viaje. Y si decide viajar en noviembre, tiene una semana más.

Entonces, la proximidad de las fechas de compra con los viajes y la posibilidad de optar por solo dos meses concentra todas las ventas en ese periodo y aumenta los precios finales dado que mientras más demanda haya más caros son los aéreos. Miren este ejemplo y tengan en cuenta que el Pre Viaje termina el 6/12:

Con se ve, el aéreo baja notablemente para esa fecha de diciembre. Ahora bien, esto nos lleva a cuestionar el “arreglo” de precios con los hoteleros a los que llegó el gobierno y fue otro de los motivos del supuesto retraso.

El arreglo de precios entre el gobierno y los hoteleros llevó a que los hoteles de 1 y 2 estrellas de Mar del Plata pueden cobrar hasta 7.700 pesos la noche. Esto nos trae dos problemas a futuro: o en temporada alta van a cobrar, 12, 13, 14 o 15 mil por noche y nadie va a viajar o sale lo mismo en enero y febrero que en octubre y noviembre, y en ese caso, habría una estafa de los hoteleros con complicidad del gobierno hacia los ciudadanos argentinos por cobrar precios de temporada alta en baja. Cualquier alternativa es mala.

Esta "negociación" de precios no incluyó, por ejemplo, a los aviones y ese error es determinante para el futuro del programa. En un paquete que incluye hotel, traslados y avión, el valor más grande es el del transporte aéreo. Si la venta queda acotada a octubre y noviembre y encima en solo dos semanas de venta, no hay otro resultado que aéreos caros y, por lo tanto, paquetes caros.

¿No podía haber tarifas especiales de Aerolíneas Argentinas para el Pre Viaje 3? ¿No es una línea aérea al servicio de los ciudadanos argentinos?

Desde las agencias de viajes cuestionan el mal lanzamiento y razonan que el remedio fue peor que la enfermedad dado que el retraso en el anuncio postergó ventas emperando el Pre Viaje y tras el comienzo abrupto todo debe hacerse a las apuradas. Creen que terminó perjudicando al sector y no beneficiandolo.

El turismo fue sin dudas el sector más golpeado del mundo por la pandemia y aun no se recuperó. El Estado parece que ya se olvidó de ese asunto y deliberadamente lanzó una tercera edición para que no funcione, es decir, para que no tenga que poner plata.

Esto es un recorte de gastos que no solo se va a sentir en el sector turístico, sino en el pasajero que no va a poder viajar y por lo tanto, en ese hotel que no va a hospedar, el restaurante que no va a cocinar, el espectáculo que no se va a dar y en las familias que viven de esta llamada “industria sin chimenea”.