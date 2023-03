Por Ramiro Pablo Gomez - Twitter

El programa Pre Viaje es una política pública turística esperada por los pasajeros que quieren obtener el 50% de reintegro en sus viajes. Si bien ya hubo confirmación que la versión 4 va a salir, todavía no está vigente. Ante la ansiedad de los viajantes, los medios generan notas sin nueva información que confunde mucho y aclara poco.

El Ministro de Turismo, Matías Lammens confirmó en octubre del 2022 que habrá Pre Viaje 4. El funcionario nacional dio algunas precisiones posteriores en relación a fechas de la cuarta edición a fines de enero. No hay más datos que estos y todas las noticias que salieron entre octubre y marzo relatan, basicamente, la misma información.

Por ejemplo uno de esos medios, esta semana utilizó una declaración de Lammens que data de enero del 2023:

"Dado a que las temporadas altas no necesitan este tipo de ayuda, el objetivo será potenciar aquellas que tienden a ser bajas. Al igual que el PreViaje 3, que se efectivizó en octubre y noviembre del año pasado, esto irá hacia el mismo sentido con la diferencia de que se realizará en mayo y junio"

Estas repercusiones llegan a las agencias de viajes que empiezan a recibir consultas de los pasajeros que “vieron en la TV o los diarios” que el Pre Viaje 4 ya salió. No es cierto, la cuarta edición no está vigente y habrá que esperar con paciencia que la misma se lance oficialmente.

Desde la agencia de viajes System Travel expresaron a LaNoticia1.com. "Los pasajeron llegan a la agencia pensado que el Pre Viaje está vigente y tenemos que explicarle que aún no. Nos ha pasado con todas las ediciones del Pre Viaje. Es increibre, pero la confusión llega hasta algunas agencias de viaje".

"Esperemos que esta cuarta edición de más tiempo para la compra que la anterior que fue un caos y perjudicó las ventas. Los pasajeros no compraron antes del Pre Viaje esperandoló y después tuvieron solo dos semanas para decidir el viaje y hacer la compra", expresaron desde System Travel.

Una buena forma de evitar estas confusiones informativas es entrar a la web oficial de Pre Viaje y hasta que la misma no este actualizada con la nueva edición no es posible que el pasajero la compre o que las agencias la vendan.

Hasta el momento no hay confirmación de los meses que entrarán en esta edición. Si bien Lammmens adelantó que será para viajar en mayo y junio comprando en marzo o abril, no está definido. No sería la primera vez que anticipan unos meses que después no son lo que efectivamente terminan ingresando al programa.