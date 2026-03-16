La diputada nacional Marina Salzmann alertó sobre los precios dinámicos que aplican las plataformas digitales, basados en la información que obtienen de los usuarios. Propuso que el Estado regule el uso de datos personales para evitar abusos.

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En diálogo con Radio Provincia, Salzmann explicó que las aplicaciones “tienen tanta información que procesan de tal manera que pueden sacar conclusiones de las cuales desconocemos los criterios que realizan a través de lo que se llama 'huella digital'”.

La legisladora detalló que las plataformas “saben cuánto tiempo pasamos dentro, qué solemos comprar y estiman nuestro poder adquisitivo”, por lo que “a dos personas diferentes les venden productos a precios distintos, es decir, aplican precios dinámicos”.

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Salzmann advirtió que existe un “mercado capturado por plataformas” que decide los precios de los productos, y agregó que “en cuanto a lo legal, están al filo de la ley” porque no hay condiciones claras que regulen estas prácticas.

Por eso, sostuvo que “el Estado tiene que regular mejor la utilización de los datos personales”, porque “cuando uno se hace usuario en cualquier plataforma de comercio digital, no habilita a que utilicen los datos para implementar un precio diferenciado”. La diputada enfatizó que es necesario evitar abusos, como ocurre en “todo el mundo”.

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Quién es Marina Salzmann

Marina Dorotea Salzmann nació el 13 de mayo de 1990 y es hija del ex intendente de Marcos Paz, Enrique “Quito” Salzmann. Es licenciada en Ciencia Política (UBA), tiene una maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación (FLACSO) y un posgrado en liderazgo político (CIAS).

Fue concejal de Marcos Paz por el Frente de Todos y en 2023 fue reelecta. En 2025 llegó a la Cámara de Diputados Nacional por la Provincia de Buenos Aires en la lista de Fuerza Patria, convirtiéndose en la primera dirigente de Marcos Paz en ocupar una banca nacional.