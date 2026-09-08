La Cámara de Diputados bonaerense fue escenario de la presentación de ¡Que me quiten lo bailado!, un libro que reconstruye la vida de Ana Lupez, una de las primeras artistas trans de la Argentina. La actividad se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos y fue organizada por la diputada Evelyn Flores Yanz.

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Durante el encuentro, Bárbara Di Rocco, autora de la publicación y activista trans, repasó el proceso de escritura del libro y compartió con los presentes distintos fragmentos de su propia historia de vida.

“Estos lugares tan prestigiosos nos corresponden a todas y todos los ciudadanos y debemos recuperarlos con participación”, sostuvo Di Rocco durante la presentación. En ese sentido, remarcó la importancia de reivindicar la historia y las luchas del colectivo travesti-trans y de promover la igualdad de oportunidades.

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Por su parte, Flores Yanz destacó la realización del homenaje dentro de la Legislatura bonaerense y señaló: “Desde la Cámara de Diputados, hoy llevamos a cabo el reconocimiento de Ana Lupez, de Bárbara Di Rocco y también de su libro; y es muy importante porque se da en un contexto de pérdida constante de derechos”.

La diputada también puso en valor el trabajo de la autora y consideró que la publicación representa una herramienta de reparación histórica y reconstrucción de la memoria de las personas travestis y trans en Argentina.

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“El trabajo de Bárbara conlleva una búsqueda de reparación histórica hacia el colectivo de personas travesti-trans de Argentina, porque se trata de una voz que debe ser escuchada y comprendida en toda su dimensión”, afirmó.

Flores Yanz destacó además el vínculo personal que mantiene con Di Rocco, oriunda de San Nicolás, y recordó que ambas se conocen desde la adolescencia.

De la actividad participó también Maru Breard, directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados, quien resaltó el valor de la presentación tanto para la visibilidad de las diversidades como para el ámbito cultural.

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“Esta actividad es importante para la visibilidad de las diversidades y para el ámbito de la cultura, porque tanto el libro como toda la labor de Bárbara Di Rocco constituyen un legado que permite la reconstrucción de una historia de lucha por los derechos de personas travestis-trans”, concluyó Breard.