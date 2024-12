De cara a las elecciones legislativas de 2025, el presidente Javier Milei le envió un contundente mensaje al exmandatario Mauricio Macri.

Milei habló sobre una posible alianza con el partido liderado por Macri y dijo: “Con el PRO vamos juntos en todos lados o si no iremos separados, no vamos a engañar al electorado”.

Consultado por si la alianza con el PRO “va a seguir siendo clave o verá según qué jurisdicción si van juntos o separados”, Milei fue contundente: “No hago ese cálculo. Me niego rotundamente”.

“Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los ‘kukas’”, apuntó el mandatario en una entrevista a Forbes Argentina.

Bullrich dijo que tiene que haber una “fusión”

La ministra de Seguridad, ahora una fiel funcionaria a Milei, se refirió a las legislativas que se disputarán el año entrante. “Es difícil hablar del Pro en singular. Hay miles de dirigentes que vienen del Pro y del radicalismo, los que constituyeron la fuerza de cambio. Hicimos una campaña en la que nuestras verdades eran similares a las que dijo Javier Milei”, explicó.

Allí estableció una diferencia: “Ese Pro se siente oficialista y parte del Gobierno. Por otro lado, hay un Pro cada vez más aislado que siente que está en la oposición. Si bien puede apoyar, cuando estás en la oposición lo que buscás es el defecto y no lo bueno. Nosotros somos Gobierno, no oposición. El 95% del Pro se siente parte del Gobierno, quiere ayudar, que no vuelva el populismo y la corrupción a la Argentina; los que son opositores son la minoría”.

Por otro lado, en diálogo con Radio Rivadavia, la funcionaria se refirió a la posibilidad de integrar las listas de cara a las elecciones del próximo año en una fórmula interna que se enfrentaría a la del expresidente Mauricio Macri. “Nosotros no vamos a elegir candidatos por los candidatos de otros, sería un error”, sentenció al respecto y sumó: “Es una elección en la que el cambio tiene que estar del mismo lado. No tiene sentido que el Pro compita con LLA, ¿para que? ¿Para sacarle votos? ¿Qué sentido tiene? Tenemos que estar todos juntos. No les gusta la palabra fusión, pero es una fusión”.

“Todos los que son y se sienten parte del Gobierno quieren ser parte del triunfo electoral que este Gobierno tiene que tener. Nosotros somos oficialistas, somos parte del conglomerado político del Gobierno: los que quieran ser oposición, allá ellos, cada vez son menos”, apuntó.