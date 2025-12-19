El bloque de La Libertad Avanza en el Senado obtuvo las firmas del dictamen del proyecto de Presupuesto sin incluir el capitulo rechazado por la Cámara de Diputados, que contemplaba la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad, régimen de zona fría, indexación de asignaciones por hijo y familiares, entre otros puntos.

La decisión de no incorporar el capítulo XI se debe a que el oficialismo no tiene el respaldo de otras bancadas políticas. De esta manera, el Senado debatirá el próximo 26 de diciembre el Presupuesto 2026 sin incluir ninguna modificación respecto del texto votado en diputados, según señalaron fuentes legislativas. La Cámara de Diputados rechazó por 123 a 117 ese capítulo.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche (LLA), anunció que se estaba circulando el dictamen de Presupuesto 2026, mientras aún no había terminado la reunión informativa donde exponía el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Posteriormente, Atauche informó que ya tienen once firmas que fueron aportadas por cinco libertarios, 3 de la UCR, 1 del PRO, 1 de Independencia, y 1 Provincias Unidas.

Los senadores dialoguistas que firmaron el dictamen condicionaron su voto favorable a que el oficialismo no quiera incluir nuevamente el capitulo XI, informaron fuentes parlamentarias.

