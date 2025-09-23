La medida alcanza a circunscripciones rurales de los cuatro partidos bonaerenses afectados por inundaciones y regirá hasta febrero de 2026, con beneficios fiscales y crediticios para los productores.

Ads

La resolución del estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario fue oficializada por decreto, y publicada en el Boletín Oficial del distrito.

Según el Decreto 2452/25, la medida comprende:

Ads

Bolívar: circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII.

9 de Julio: circunscripciones II a XV (excepto la I).

Carlos Casares: circunscripciones II a XI.

Tapalqué: circunscripción VIII.

Estos partidos están entre los más afectados por el exceso hídrico que persiste desde principios de año, según señalan los informes de las agrupaciones rurales. Así, de acuerdo con el último reporte de Carbap, 9 de Julio tenia hasta el 11 de septiembre unas 162.000 hectáreas bajo el agua, de las más de 400.000 que posee el partido. Mientras que Bolívar tiene 140.000 hectáreas bajo el agua (siempre se suma la superficie inundada con la anegada) de sus 500.000 Ha totales. Y Carlos Casares muestra 114.000 hectáreas con exceso hídrico, de 244.000 Ha en total, por lo que se encuentra bajo el agua el 46% de la superficie del distrito.

Los productores alcanzados por la emergencia deberán presentar declaraciones juradas ante el Ministerio de Desarrollo Agrario dentro de los diez días posteriores a la publicación del decreto, para acceder a beneficios como exenciones o prórrogas en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural o acceso a créditos blandos a través del Banco Provincia.

Ads