El intendente de Esteban Echeverría y presidente del Partido Justicialista de esa localidad, se movilizó hasta el Congreso bajo la consigna: “No a la Ley Bases. Sí al trabajo y la producción”, distinguiéndose del lema “La Patria no se vende”, con el que marchó la columna de funcionarios provinciales encabezada por Andrés “Cuervo” Larroque.

Con un nutrido grupo de manifestantes y banderas del Movimiento de Unidad Popular (MUP), Fernando Gray se manifestó acompañado por el exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, y el director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), Federico Martelli.

“No estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que propone este proyecto de ley. No soluciona los problemas de la gente que está en los barrios, los sectores medios, las y los comerciantes, las pymes y ninguno de los problemas estructurales que tenemos en nuestro país”, dijo Gray en la plaza del Congreso.



Además, el jefe comunal señaló que “este gobierno no está enfocado en lo que pasa día a día con la gente. Acá hay mucho discurso, pero la realidad está muy compleja”, y agregó: “Hay que estar más con los problemas de la gente y el presidente esta misma noche, en este contexto, se está yendo de viaje”.



“Vimos durante algunos días cómo, supuestamente, el Gobierno nacional con el Ejército iba a repartir los alimentos. ¿Dónde están esos alimentos? En el Municipio de Esteban Echeverría, del Estado nacional y del Ministerio de Capital Humano no recibimos absolutamente nada”, denunció Gray.



“Estamos viviendo una situación muy preocupante. En nuestro Hospital Municipal Santamarina recibimos las facturas de servicios públicos", indicó el jefe comunal.

Y detalló: "La de gas es de más de 1 millón de pesos y la de energía eléctrica, de 9,7 millones de pesos. Esto pone en riesgo a las vecinas y a los vecinos que precisan de la salud pública”.