El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), Gonzalo Atanasof, firmó la resolución que adjudica a la empresa Boldt S.A. la provisión y mantenimiento de máquinas electrónicas de juegos de azar, el sistema de control online y la remodelación integral de los casinos de Miramar, Tandil y Hermitage (Mar del Plata).

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La adjudicación es resultado del proceso de licitación pública impulsado por la Provincia "para modernizar y fortalecer la competitividad de los casinos bonaerenses, en un contexto de transformación tecnológica y avance de las apuestas online que contrae la participación del público en las salas", según se informó.

El proceso contó con intervención de los organismos de control correspondientes y apertura pública de ofertas, con el objetivo de garantizar transparencia y seguridad jurídica en la adjudicación.

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Los ejes principales de la adjudicación incluyen una inversión privada de 47.000 millones de pesos para las tres salas; la modernización con obras edilicias, incorporación de nuevas máquinas y actualización tecnológica en los tres casinos; nuevos espacios, con la ampliación de propuestas gastronómicas y de entretenimiento para recuperar el atractivo turístico de cada sala; estabilidad laboral ya que se garantiza la continuidad de más de 360 trabajadores en los tres casinos adjudicados; e inversión para la colaboración en el combate al juego ilegal y prevención del juego compulsivo.

Se prevé un período de explotación de 20 años, con posibilidad de extenderse por un año adicional. La medida busca superar el esquema de contrataciones prorrogadas sucesivamente que dificultaba la planificación de inversiones de largo plazo, afectaba la estabilidad del sector y produjo un proceso de desinversión y atraso tecnológico.

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Cabe recordar que el Instituto había realizado el llamado a licitación para las salas de Necochea, Miramar, Tandil, Sasso, Hermitage, Mar de Ajó y Sierra de la Ventana.

En los casos de Necochea, Mar de Ajó y Sierra de la Ventana no se presentaron ofertas, mientras que en las próximas semanas se realizará la apertura de la oferta económica correspondiente al Casino Hotel Sasso.

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