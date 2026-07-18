La empresa Vía Rosario confirmó la reactivación de la histórica línea 228D para conectar las ciudades de Zárate y San Nicolás en medio de la crisis que atraviesa el transporte público en la provincia de Buenos Aires.

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La nueva conexión pasará por Lima (Zárate), Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, con cinco frecuencias diarias y horarios pensados principalmente para trabajadores, estudiantes y pasajeros que realizan trámites administrativos o médicos.

El propietario, Norberto Fenoglio, en diálogo con LANOTICIA1.COM, había anticipado que trabajan para extender el recorrido hasta Rosario “de forma prácticamente inmediata”.

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Inicialmente habrá cinco unidades en funcionamiento más una adicional de respaldo. Algunos recorridos unirán Zárate con San Nicolás en aproximadamente tres horas.

La puesta en marcha de la línea también implicará la incorporación de nuevos trabajadores en un contexto donde muchas empresas del sector aplicaron recortes o redujeron recorridos.

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El empresario sostuvo que el corredor mantiene una intensa circulación diaria por cuestiones laborales, sanitarias, comerciales y educativas. Destacó que muchas de las localidades tienen una fuerte interrelación entre sí: Zárate y Lima por su perfil industrial y productivo; Baradero y San Pedro por el movimiento comercial y sanitario; Ramallo por su conexión permanente con San Nicolás; y Rosario por la oferta universitaria y laboral.

“San Nicolás concentra parte de la actividad administrativa pública, San Pedro tiene una fuerte referencia en salud y además está todo el corredor productivo. Estamos hablando prácticamente de la zona más productiva del país”, remarcó.