La intervención resulta clave para mejorar la circulación en uno de los corredores viales más transitados del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según informó el presidente de AUBASA, José Arteaga, los trabajos se desarrollarán en dos etapas.

El primer tramo abarca desde el kilómetro 11 hasta el kilómetro 20, con un plazo estimado de 12 meses y una inversión superior a los 10.831 millones de pesos. El segundo tramo irá del kilómetro 20 al kilómetro 30, demandará 15 meses de ejecución y contará con una inversión que supera los 15.109 millones de pesos.

🚧 Ya está en marcha la construcción del nuevo cuarto carril de la Autopista Buenos Aires- La Plata entre Avellaneda y Berazategui. Una obra crucial para la integración y el desarrollo de nuestra capital y la región. pic.twitter.com/ryRYsH6aTI — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 19, 2026

Además de la incorporación del nuevo carril, la obra contempla la repavimentación y una nueva demarcación de los tres carriles actuales, con el objetivo de optimizar las condiciones de seguridad vial y agilizar el tránsito diario de miles de usuarios que utilizan la autopista para trasladarse entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense.

Desde AUBASA destacaron que estas mejoras permitirán reducir los tiempos de viaje y mejorar la fluidez del tránsito, especialmente en horarios pico, en una traza estratégica para el transporte particular, el comercio y la logística regional.

En ese marco, Arteaga remarcó que en la provincia de Buenos Aires la obra pública continúa en ejecución, pese al contexto económico nacional, como parte de una política orientada a fortalecer la infraestructura y el desarrollo.

Finalmente, se solicitó a los conductores extremar las precauciones durante el desarrollo de los trabajos, reduciendo la velocidad en las zonas de obra, manteniendo la distancia entre vehículos y respetando la señalización temporal. Ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden comunicarse con el servicio de asistencia llamando al 147.