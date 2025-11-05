El episodio ocurrió cerca del mediodía del martes, alrededor de las 11.40, cuando un estudiante que había sido expulsado ingresó nuevamente al edificio y comenzó a agredir a un compañero con un palo. En medio del conflicto, una preceptora intervino para separar y terminó herida.

Ads

El joven ingresó sin permiso a las instalaciones de Diagonal 78 entre 4 y 5 para atacar a golpes a un chico. La escena transcurrió frente al estudiantado y de parte del personal del establecimiento. En medio de los intentos de separar al atacante para que cesara con su actitud, una preceptora sufrió un revoleo y cayó al suelo. La trabajadora sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le valió unos cuantos puntos de sutura.

Tras lo sucedido, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires informó “se adoptaron de manera inmediata las medidas institucionales correspondientes”.

Ads

La preceptora agredida

“Se resolvió que a partir del día de la fecha el joven responsable de iniciar la agresión dejará de ser alumno de la escuela. La Jefatura Distrital de la Plata citará a sus adultos responsables para encontrar otra escuela del distrito a los efectos de continuar su trayectoria educativa”, se indicó en el comunicado.

"Mi compañera está bien, pero estuvo shockeada. No lo podía creer. Es una situación que te supera, porque no estamos preparados para esto", contó Mónica a El Día una compañera de la docente atacada. "Tengo 42 años. Antes había amonestaciones, sanciones, y ahora los chicos pueden hacer lo que quieran, romper lo que quieran, y nos tenemos que quedar de brazos cruzados", expresó. "Yo estudié cuatro años de docente para trabajar, enseñar, no para que me estén pegando o rezar que no me pase nada. No es justo", agregó con impotencia.

Ads

Puede interesarte

Al mismo tiempo, se indicó que la DGCyE instruyó "una investigación interna para dilucidar las causas de por qué se incumplieron medidas previas con respecto al estudiante en cuestión; se convocó a los adultos responsables del mismo, se actuó conforme al protocolo provincial de intervención ante situaciones conflictivas y se dispuso el acompañamiento de los equipos directivos, supervisores, Equipos de Orientación Escolar y personal del Equipo de Inspección General para asistir a estudiantes, docentes y familias".

Puede interesarte

“La DGCyE reitera que a las y los docentes y a los trabajadores de la educación en general se les debe respeto y agradece especialmente a quienes intervinieron para resguardar la integridad de las y los estudiantes. Asimismo se continuará recabando la información necesaria para el desarrollo de las actuaciones administrativas correspondientes, articulando con los organismos pertinentes cuando así lo requiera la situación. Reafirmamos que no se toleran hechos de violencia en el ámbito escolar y que la escuela es un espacio de aprendizaje, respeto y convivencia democrática”, acotaron.

Por último, se informó que la Jefatura Distrital La Plata que “permanecerá presente para acompañar a la comunidad educativa, fortalecer el trabajo institucional y asegurar condiciones de cuidado para todos las y los integrantes del Colegio ex Normal 2”.