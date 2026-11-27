El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, participó de la presentación del Programa de Infraestructura para Entramados Productivos, una iniciativa destinada a fortalecer la producción, generar trabajo digno y promover el desarrollo local mediante la obra pública.

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La jornada se llevó a cabo en el predio de la Secretaría de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en Berisso, y reunió a representantes del sector cooperativo, gobiernos locales y universidades para intercambiar experiencias, identificar desafíos y construir una agenda de trabajo compartida.

“Este programa es una política que pensamos y trabajamos con otros ministerios, pero fundamentalmente con el territorio y las organizaciones. Hoy estamos institucionalizando una herramienta para fortalecer las cadenas productivas, acompañar al sector cooperativo y generar nuevas oportunidades de desarrollo local”, resaltó Katopodis.

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