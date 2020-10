El intendente comunal, Facundo Castelli, participó de una reunión con integrantes de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) para analizar el retorno a las aulas ya que su distrito se encuentro dentro de los 24 posibles.

“Volverían en forma presencial unos 600 alumnos, los lunes miércoles y viernes. Estamos de acuerdo en que se comience con la presencialidad en un marco de medidas de seguridad y salud muy responsable", explicó el intendente.

El regreso se daría en dos etapas. En la primera se convocaría a los estudiantes que requieren fortalecer la continuidad pedagógica, y en la segunda, a los demás alumnos.

“Los alumnos con grupos de riesgo no comenzarían. Estamos analizando la situación porque no queremos apresurarnos. Los que comenzarían son el sexto año de primaria y el sexto de secundaria. Estamos viendo si además va un grado por día, siempre con los mismos docentes. Puede haber casos que los padres no quieran mandar a sus hijos al colegio y también lo tendremos que conversar", afirmó Castelli

Situación epidemiológica de Puan

La comuna está en fase 5 y tiene 17 pacientes activos de coronavirus. Desde el comienzo de la pandemia confirmó 47 casos de los cuales 28 se han recuperado y 2 fallecieron.