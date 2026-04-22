Las medidas que empezaron a aplicarse en escuelas de la provincia de Buenos Aires tras las amenazas de tiroteos abrieron un nuevo frente: la falta de oferta local de mochilas transparentes. Mientras algunas instituciones exigen ese tipo de elementos o directamente reemplazan las mochilas por bolsas, en la industria bonaerense aseguran que no se fabrican y que lo poco disponible proviene del exterior.

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El relevamiento entre fabricantes de la Provincia muestra un panorama claro: no hay producción instalada para este tipo de artículos y tampoco una demanda sostenida que justifique reconvertir líneas de trabajo.

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Ricardo, de la empresa Promociones Empresarias, con base en La Matanza, explicó que su firma produce mochilas tradicionales, pero no transparentes. “Para hacerlas hay que usar otro tipo de material que no sabemos cómo está en el mercado. Nosotros trabajamos con tela, no con plástico”, detalló.

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El empresario consideró que la medida difícilmente se sostenga en el tiempo. “No creo que tenga continuidad. Los chicos tienen que llevar todos los útiles en la mano si no usan mochila. No es práctico”, planteó. Además, remarcó que este tipo de productos “seguramente” provienen del exterior, principalmente de China.

En la misma línea, Mauro, de Logotipo Pilar Merchandising, sostuvo que no recibió consultas por mochilas transparentes en los últimos días y coincidió en que se trata de una situación pasajera. “Esto en unos días se termina. Si fabricás una mochila transparente, después queda guardada”, opinó.

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Según explicó, si bien técnicamente se podrían producir, no es viable sin un pedido concreto. “Para hacerlo tiene que haber volumen. Si no, conviene importar. Nadie se va a stockear con algo que no se pide”, afirmó. Como referencia, estimó que una mochila de esas características podría rondar los 25 mil pesos, aunque aclaró que es un valor aproximado.

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Desde otra fábrica, Industrias MB S.A., en Munro, la mirada fue más crítica. Su responsable señaló que no están al tanto de pedidos de este tipo y cuestionó la utilidad del producto. “Es una idea ridícula, no va a servir para nada”, lanzó. También puso en duda su durabilidad frente al uso cotidiano de los estudiantes.

En tanto, desde la empresa Elementi, radicada en Capital Federal pero con fuerte presencia comercial en territorio bonaerense, indicaron que tampoco registraron consultas específicas, aunque reconocieron que la problemática de las amenazas “es nacional” y ya impacta en la asistencia escolar.

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Importadas y con precios dispares

Ante la falta de producción local, las mochilas transparentes que hoy se consiguen en el mercado son, en su mayoría, importadas. Se comercializan a través de plataformas como Mercado Libre, Amazon o eBay, además de algunas cadenas nacionales como Frávega y Pardo.

Los precios varían ampliamente: van desde los 20 mil hasta los 140 mil pesos, según el tamaño, la calidad del material y la marca.

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Medidas que incomodan y generan dudas

El escenario se da en paralelo a la implementación de medidas en escuelas bonaerenses, como las registradas este miércoles en Avellaneda e Ituzaingó, donde los estudiantes asisten sin mochilas o con útiles en bolsas transparentes.

Si bien las decisiones buscan reforzar la prevención ante amenazas que en muchos casos resultan falsas, exponen dificultades prácticas y abren interrogantes sobre su sostenibilidad. En ese contexto, la falta de una oferta local de mochilas transparentes suma un problema más a una situación ya atravesada por la preocupación de toda la comunidad educativa.