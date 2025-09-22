El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzó 82 nuevas licitaciones de obra pública por un total de 514.000 millones de pesos, anunció el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Lo acompañaron la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Bianco subrayó que, a diferencia del Gobierno Nacional, que dejó miles de obras paralizadas, la Provincia sigue avanzando en infraestructura que abarca desde el conurbano hasta el interior.

“Seguimos llevando adelante obra pública en nuestra provincia, ante las múltiples necesidades que sabemos que existen en materia de infraestructura”, dijo Bianco.

Entre las principales obras anunciadas se destacan:

Salto : red de agua y perforación en el barrio Valacco, por 409 millones de pesos .

: red de agua y perforación en el barrio Valacco, por . Berazategui : rehabilitación del acueducto Pereira, etapa 1, por 7.640 millones de pesos .

: rehabilitación del acueducto Pereira, etapa 1, por . La Matanza : centro de atención primaria de la salud y desagües pluviales en la cuenca del Arroyo Dupi, por 89.700 millones de pesos .

: centro de atención primaria de la salud y desagües pluviales en la cuenca del Arroyo Dupi, por . Berisso : puesta en valor de la calle Nueva York y obras en barrios populares, por 10.560 millones de pesos .

: puesta en valor de la calle Nueva York y obras en barrios populares, por . Villa Gesell: construcción de un hospital, por 14.200 millones de pesos.

Además, Bianco oficializó el proyecto destacado en el Estadio Único de La Plata, que se transformará en la Casa de las Selecciones de la AFA, tras un convenio presentado por el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, en el que participó el gobernador Axel Kicillof. “Es un paso importante para modernizar un espacio emblemático y ponerlo al servicio de los clubes y de los eventos deportivos en la provincia”, destacó Bianco.

El ministro también reclamó al Gobierno Nacional la reactivación de obras paralizadas. “Le hemos pedido algunas que queremos tomar desde la provincia de Buenos Aires, pero no hemos tenido respuesta”, concluyó.

