La preocupación crece entre los trabajadores de la construcción en La Plata, tras una serie de ataques que afectaron directamente a tres empleados de la empresa Elecsur. Ante esta situación, integrantes de la agrupación Blanca y Azul de la UOCRA se reunieron de urgencia el fin de semana en su sede para emitir un fuerte comunicado, señalando a un sector de la barra de Gimnasia, supuestamente alineado con la familia Medina, como responsable de los incidentes.

Rodrigo Tobar, referente de la Juventud Sindical de La Plata, denunció que un grupo de aproximadamente 30 personas, liderado por Cristian Camillieri, alias "El Volador", agredió a los obreros. Tobar hizo hincapié en la necesidad de investigar estos episodios violentos, que incluyen no solo el ataque en Elecsur, sino también destrozos en una comisaría del barrio El Dique. “Si la Justicia no toma cartas en el asunto, vamos a paralizar todas las obras de la región”, advirtió el dirigente, quien aseguró que los intendentes de La Plata, Berisso y Ensenada están unidos en la lucha contra la violencia en el sector.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, abordó el tema en una conferencia de prensa. Ante la pregunta del periodista Juan Pablo Ferrari sobre los ataques y los vínculos entre la barra de Gimnasia y la UOCRA, Alonso respondió: “No nos vamos a dejar extorsionar por barra bravas. Entonces, cuando hay un barra brava que hace videos intimidatorios, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo".

No obstante, el funcionario de Kicillof detalló que la Justicia está al tanto de la situación pero aclaró: “Hay un montón de hechos que documentó la policía porque no hubo una sola denuncia de esos hechos que ellos están denunciando. Entiendo que la empresa tampoco denunció nada. Nosotros tomamos conocimiento de los videos, se documentaron, fueron llevados a la justicia, hay una fiscal que está entendiendo la causa y vamos a investigar”.



"Creo que todo lo que estamos haciendo en materia de prevención de la violencia en el fútbol está siendo claro y después se mezclan un montón de cuestiones que nada tienen que ver. Cuando aparecen barra bravas hablando de la obra pública de una empresa, del fútbol, de la APreViDe, hay una denuncia que se tiene que hacer" agregó Alonso, enfatizando que las denuncias son bienvenidas y que están abiertos a investigar cualquier asunto que requiera atención.



"Nosotros estamos abiertos a investigar todo lo que haya que investigar. Pero un barra brava no nos va a correr”, concluyó.