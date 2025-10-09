Investigación por financiamiento: Qué se llevaron del allanamiento a la casa de Espert
También ingresaron al despacho del diputado en el Congreso. Fue luego de la autorización de la cámara, tal como lo solicitó el juez.
Tras más de cinco horas de operativo, los funcionarios judiciales se llevaron computadoras, teléfonos y documentos de la casa del diputado nacional en Beccar (San Isidro).
El operativo, ordenado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, también se llevó a cabo en el despacho del legislador en el Congreso, en el marco de la causa que investiga la transferencia de 200 mil dólares por parte del empresario “Fred” Machado, quien espera la extradición a Estados Unidos donde será juzgado por narcotráfico.
El abogado defensor de Espert, Alejandro Freeland, aseguró que los funcionarios “se llevaron computadoras, celular y papeles” y que su cliente “entregó todo”, incluidas las claves de los dispositivos.
En el inicio del procedimiento, Freeland denunció haber sido impedido de ingresar al domicilio, aunque luego pudo ingresar. Sobre la situación del diputado, Freeland dijo que Espert “se encontraba tranquilo y colaborando con las autoridades”; al tiempo que agregó que le había instruido “facilitar todo de la manera más amable posible”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión