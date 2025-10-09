Tras más de cinco horas de operativo, los funcionarios judiciales se llevaron computadoras, teléfonos y documentos de la casa del diputado nacional en Beccar (San Isidro).

El operativo, ordenado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, también se llevó a cabo en el despacho del legislador en el Congreso, en el marco de la causa que investiga la transferencia de 200 mil dólares por parte del empresario “Fred” Machado, quien espera la extradición a Estados Unidos donde será juzgado por narcotráfico.

El despacho Espert en la Cámara de Diputados había sido franjado anoche y así amaneció esta mañana, a la espera de que la Justicia se presentara.

El abogado defensor de Espert, Alejandro Freeland, aseguró que los funcionarios “se llevaron computadoras, celular y papeles” y que su cliente “entregó todo”, incluidas las claves de los dispositivos.

En el inicio del procedimiento, Freeland denunció haber sido impedido de ingresar al domicilio, aunque luego pudo ingresar. Sobre la situación del diputado, Freeland dijo que Espert “se encontraba tranquilo y colaborando con las autoridades”; al tiempo que agregó que le había instruido “facilitar todo de la manera más amable posible”.

