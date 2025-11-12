La histórica láctea de Suipacha, La Suipachense, fue declarada en quiebra por el Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes, que dispuso la liquidación completa de Lácteos Conosur S.A., titular de la marca.

La empresa tenía su actividad totalmente paralizada desde hacía meses. Con 143 trabajadores y un fuerte peso en el mercado de leche fluida, La Suipachense redujo su actividad a la mitad: pasó de procesar 4 millones de litros por mes a apenas 2 millones.

La resolución judicial, firmada el 8 de noviembre, ordena la clausura del establecimiento de Suipacha, la entrega de bienes a la sindicatura, la inhabilitación definitiva de sus directivos y la prohibición de salida del país para el presidente de la firma, Jorge Luis Borges León. En el mismo fallo se instruyó a ARCA y al Banco Central a informar sobre los bienes, cuentas y movimientos financieros de la compañía, informó Ámbito.

Acumulaba más de 1.000 cheques rechazados por $8.500 millones, salarios impagos y deudas con tamberos. En el expediente se detalla que incumplió el acuerdo preventivo homologado y “carece de toda generación de ingresos”, situación que derivó en la apertura directa de la quiebra.

Durante su época de mayor expansión, la planta llegó a procesar 250.000 litros diarios de leche, pero ese volumen se redujo drásticamente hasta desaparecer.

Cabe recordar que es otro golpe para el sector ya que días atrás, la Justicia Comercial de Buenos Aires también declaró la quiebra de ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.), productora de yogures y postres SanCor, también bajo la gestión del grupo venezolano Maralac, con pasivos por más de $49.000 millones y 540 cheques rechazados.