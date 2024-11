La leyenda del rock argentino, Willy Quiroga, falleció este jueves a los 84 años, en la Clínica de la Trinidad de la localidad de Quilmes, ciudad donde se convirtió en un referente musical durante su juventud.

El líder y fundador de Vox Dei murió tras pelear con problemas de salud que le impedían continuar sobre los escenarios. “A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad, que no me permite cantar, ni tocar, ni continuar con la banda. Ya no puedo continuar”, había anunciado el artista en redes sociales unos meses atrás.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales junto a una foto del músico: “¡Gracias por tanto, Willy!”

“Despedimos con profunda tristeza a Willy Quiroga, ciudadano Ilustre de Quilmes y una leyenda del rock nacional. Su música y su espíritu quedarán para siempre en el corazón de nuestro pueblo. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento”, expresó la jefa comunal.

El legendario bajista recibió además una mención honorífica en junio de 2016 por parte de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) en reconocimiento a su trayectoria y compromiso cultural. Luego de conocerse la noticia de su muerte, la Casa de Altos Estudios publicó un video homenaje.

“Estar aquí hoy es algo que jamás imaginé. Viajé por muchos lugares, pero me enamoré de Quilmes. Pareciera mezquino decir solo gracias, pero es lo único que tengo. Gracias”, expresó al recibir la declaración que se le otorgó por Resolución del Consejo Superior de la UNQui.

Desde la Casa de Altos Estudios recordaron las palabras con las que se lo condecoró: “Sus poesías, inspiradoras de compromiso social y paz manifiesta, han sido sostenidas frente al proceso de la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983”.

“Los jóvenes hoy siguen adoptando una fuerte identificación con la obra conceptual, acompañada por las acciones, en oposición manifiesta que el autor mantuvo en dicha época oscura de la Nación”, reza parte del documento con el que se le hizo entrega de la mención honorífica.

“Vox Dei fue la agrupación más longeva de nuestro rock argentino con 57 años en los escenarios. Quiroga había sido declarado en 2009 Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Quilmes. En agosto de 2024 había anunciado su alejamiento de los escenarios por una afección de salud”, destacaron desde la UNQ y extendieron sus condolencias a familiares y amigos.