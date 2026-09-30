El nombre de Juan Pablo Allan volvió a tomar protagonismo después de que diera positivo en un control de alcoholemia realizado durante el último fin de semana en Pinamar. El dirigente registró 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre, según las actuaciones difundidas sobre el procedimiento.

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El episodio tiene una particularidad vinculada con su trayectoria política: Allan había votado a favor de la Ley de Alcohol Cero cuando era senador bonaerense. La norma fue sancionada en diciembre de 2022 y estableció que no está permitido conducir con presencia de alcohol en sangre en territorio bonaerense.

Allan llegó al Senado provincial en 2015 como representante de la Octava Sección Electoral, correspondiente a La Plata, y permaneció en la Cámara Alta durante dos períodos. Durante esos años integró el bloque de Juntos y desarrolló su carrera política principalmente dentro del PRO.

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VOTÓ ALCOHOL CERO, DIO 0,27 G/L Y SE RETIRÓ ANTES DEL CONTROL 🚘⚠️



En uno de nuestros controles en #Pinamar, Juan Pablo Allan, actual director ejecutivo del RENAR y concejal de LLA en La Plata, dio positivo de alcoholemia. pic.twitter.com/6QU2s0uyob — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 29, 2026

Su paso por el Senado terminó en 2023, pero su actividad política continuó vinculada al espacio de Patricia Bullrich. Con el desembarco de la exministra en La Libertad Avanza, Allan también se incorporó al espacio libertario.

En las elecciones de 2025 fue elegido concejal de La Libertad Avanza en La Plata y asumió su banca en diciembre. De esta manera, volvió a ocupar un cargo legislativo, aunque esta vez en el ámbito municipal.

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En paralelo, Allan llegó a un cargo dentro del Gobierno nacional. Actualmente es director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que tiene entre sus funciones la regulación y el control de las actividades relacionadas con armas de fuego y otros materiales regulados.

El dirigente platense quedó así con una doble función pública: integra el Concejo Deliberante de La Plata y, al mismo tiempo, conduce un organismo nacional.

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El control de alcoholemia de Pinamar volvió a poner el foco sobre su trayectoria. Según informó el Ministerio de Transporte bonaerense, Allan fue sometido al test mientras conducía un Toyota Yaris y el resultado fue positivo. La Provincia también informó que se dispuso su inhabilitación preventiva para conducir, mientras que las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia de Faltas.

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Allan reconoció que había consumido alcohol y explicó que manejó porque su esposa se había descompuesto. También cuestionó algunos datos difundidos sobre el procedimiento.

El dato que diferencia este episodio de cualquier otro control de tránsito es su antecedente legislativo: el dirigente que hoy dio positivo había sido uno de los senadores bonaerenses que votó la ley que estableció Alcohol Cero en la Provincia.