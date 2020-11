Por Christian Thomsen Hall

Periodista de LaNoticia1.com

DE GOLEADOR A INTENDENTE

Futbolista, director técnico, coaching profesional, abogado y concejal. Todos eso es Facundo Diz, este político y exfutbolista de 41 años que ya peina algunas canas. Hijo de padre discapacitado y fruto del amor de una familia humilde, de joven debió recibir la ayuda de sus vecinos para lograr alcanzar su sueño. 21 años de carrera, 12 equipos y 143 goles pasaron desde aquel chico de espalda fornida y piernas robustas que hacía dedo en la ruta para ir a entrenar, a este consagrado deportista de destacada trayectoria en el fútbol.

Luego de jugar con campeones del mundo, celebrar ascensos y mostrar su clase en Estados Unidos, su retiro de la actividad incluyó en 2019 una fiesta solidaria con la que recaudó fondos para los más necesitados. Hoy, volcado a las arenas de la política, preside el Concejo Deliberante de Navarro, pueblo de 20 mil habitantes situado a 130 kilomómetros de Buenos Aires. Atado a un fuerte compromiso social que lo une con su comunidad, actualmente sostiene su propio comedor infantil y ayuda a diferentes instituciones locales.

Ahora, el actual presidente del Concejo Deliberante e histórico goleador del ascenso será quien ocupará el cargo de Intendente de Navarro que deja vacante Santiago Maggiotti. Es que el jefe comunal del Frente de Todos fue designado por el presidente Alberto Fernández para desempeñarse como viceministro de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, tras la renuncia de María Eugenia Bielsa, quien fue cuestionada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en su carta donde apuntó contra los "funcionarios que no funcionan".

"ME PREPARÉ DE LA MEJOR MANERA"

"Llegar a primera en el fútbol es muy difícil y en la política también, porque te tiene que elegir la gente. Pero no tiene mucho que ver una cosa con otra. El fútbol es una pasión pero si hago las cosas mal el único perjudicado soy yo o el equipo. En cambio en la política si actúo mal perjudico a mucha gente, incluyendo a mi familia, mis amigos y mis vecinos. Por eso lucho por hacer lo mejor que pueda, me preparé de la mejor manera, sigo estudiando y estando muy cerca de la gente", señaló Diz en diálogo con LaNoticia1.com.

"En la política también se trabaja en equipo, nosotros particularmente tenemos un equipo muy bueno. Sabemos que a raíz de la pandemia, en nuestro pueblo hay mucha gente que la está pasando mal y por eso necesitamos ayudarla. Queremos cambiarle la calidad de vida a cada habitante de Navarro. Yo conozco a los 20 mil habitantes del pueblo y todo el pueblo también me conoce a mi, saben donde vivo, donde trabajo y por eso siempre trato de hacer lo mejor posible para cada navarrense", subrayó el histórico goleador.

En cuanto a sus orígenes, Facundo contó: "Yo soy hijo de Jorge Diz, que es un hombre discapacitado, campeón del mundo paralímpico, muy conocido en el pueblo. Tanto a él como a mi mamá Delia les costó muchísimo poder criar a 4 hijos. A nosotros nunca nos faltó nada pero a la vez nos faltó todo. Han hecho un esfuerzo enorme para que todos los hijos pudieran estudiar y ser profesionales. No me olvido nunca de donde vengo, mucha gente me ha dado de comer, me ha dado ropa y por eso ahora trato de devolverles todo lo que me dieron".

Por último, elogió a Santiago Maggioti y se refirió a esta nueva etapa: "Desde mi lugar trato de tomar las mejores decisiones para intentar cambiarle la vida a la gente. Lograr que los chicos del pueblo sueñen que pueden tener un futuro mejor. Y ayudar a los empresarios a seguir dando trabajo para los vecinos. La política es muy difícil porque muchas veces está contaminada. Pero acompaño a un Intendente que es muy honesto, a quien conozco desde chiquito. Por eso trato de luchar como si estuviéramos jugando una final del mundo".

UN MUCHACHO DE PUEBLO QUE TRASCIENDE LA GRIETA

"Facundo Diz es una persona muy querida en Navarro. Un muchacho de pueblo, nacido y criado acá. Su figura trasciende la grieta, más allá de representar a un partido político bien definido que lógicamente tiene sus detractores, pero él como persona está fuera de discusión para toda la gente. Tanto él como Santiago Maggiotti no son rechazados en ningún lugar del pueblo, pueden moverse por cualquier lugar del distrito sin esconderse", explicó a LaNoticia1.com Roberto "Toto" Gómez, director del portal Navarro Noticias.

"En Navarro Facundo es muy querido porque tiene un merendero en la casa, tiene un club donde muchos chicos hacen deportes y siempre se realizan eventos solidarios donde lo recaudado se dona a instituciones locales. Él siempre tuvo un espíritu solidario que fue heredado por su familia", precisó el periodista, quien también habló de lasrepercusiones en el pueblo: "Si bien hay gente que no está de acuerdo con que los intendentes no terminen su mandato, otros consideran que este cambio puede traer un aire freco a la ciudad".

"La noticia no sorprendió en el pueblo porque hace rato se venía hablando y es algo que ya se imaginaba la gente. Santago Maggiotti es joven y va por su tercera gestión, por eso muchos ya imaginaban que su catrrera podía apuntar más alto. Además Facundo Diz ya había manifestado sus intenciones de ser Intendente. Ahora hay mucha expectativa porque los vecinos creen que con el Intendente en la Nación y en un área tan sensible como la de hábitat, pueda traer beneficios a un pueblo con déficir de vivienda como este", detalló.

Por su parte, Juan Medina, periodista del medio local Radio Antena, también habló con LaNoticia1.com sobre el perfil de Facundo Diz y en ese sentido contó: "Como jugador fue bueno y consiguió cosas importante pero en Navarro se lo destaca especialemnte por su compañerismo y su solidaridad. Cuando se retiró del fútbol comenzó sus funciones politicas acompañando a Santiago Maggiotti y muchos vecinos navarrenses, especialmente los que apoyan al oficialismo, creen que se trató de una formula perfecta".