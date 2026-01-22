Fernando Herrmann desembarca en Transporte aunque tenga una trayectoria extensa en el ámbito de la arquitectura, sin experiencia previa en políticas de transporte o de gestión de servicios públicos.

Por su parte el saliente secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó este miércoles su renuncia al cargo por motivos personales. La salida fue confirmada por el Ministerio de Economía. El ministro, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría.

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Desde hace 34 años, se desempeña como director ejecutivo del Estudio Herrmann & Arquitectos Asociados (EH&aa), firma de la que también es socio, dedicada a proyectos, dirección y gestión de obras de arquitectura en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Según su perfil laboral, quien reemplaza a Luis Pierrini estaba especializado, hasta asumir la conducción de la Secretaría de Transporte, en “proyectos y dirección de obras de arquitectura; gerenciamiento y administración de contratos de obra; y estudios de factibilidad de desarrollos inmobiliarios”. En su currículum no se registran antecedentes vinculados al transporte aéreo, marítimo o terrestre.