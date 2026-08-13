Mabel tiene 62 años, es de San Nicolás y acaba de cumplir el sueño que, según cuenta, tuvo desde que era adolescente: ser madre. Este miércoles dio a luz a David en el Hospital San Felipe, luego de atravesar un tratamiento de reproducción asistida que le permitió quedar embarazada después de haber atravesado la menopausia.

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De acuerdo con los antecedentes públicos disponibles, no se conocen en Argentina casos documentados de una mujer que haya dado a luz con 62 años o más, por lo que Mabel se convirtió en protagonista de un récord nacional.

El caso fue informado por Diario EL NORTE de San Nicolás, que entrevistó a la mujer después del nacimiento y pudo conocer detalles de su historia, del tratamiento y de cómo vivió el embarazo.

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Una mujer que nunca abandonó el deseo de ser madre

Mabel cuenta que su deseo de ser madre no apareció recientemente. Según relató, desde los 15 años tenía la sensación de que iba a ser madre y mantuvo esa expectativa durante buena parte de su vida.

Sin embargo, los años pasaron y llegó la menopausia. Lejos de abandonar su deseo, la nicoleña decidió buscar una alternativa médica para concretarlo.

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“Siempre tuve el deseo de ser madre”, explicó en diálogo con EL NORTE. También aseguró que durante años mantuvo la esperanza y que nunca se dio por vencida.

Finalmente tomó la decisión de iniciar un tratamiento y pidió un turno en un instituto de Rosario con el doctor Matías Colabianchi.

Según explicó, por su edad ya no contaba con óvulos propios, por lo que el procedimiento se realizó mediante ovodonación. Se formó un embrión que posteriormente fue colocado en su útero.

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La respuesta al tratamiento fue favorable y el embarazo se produjo rápidamente.

“Todo salió perfecto, todo el tratamiento. Me hicieron un embrión y me lo colocaron en el útero. Prendió enseguida”, relató.

Un embarazo sin complicaciones y el nacimiento de David

Durante los nueve meses de gestación, Mabel fue acompañada por la doctora Romina Ruffini, su obstetra, a quien destacó especialmente por el seguimiento realizado.

Según contó, el embarazo fue muy bueno y no atravesó complicaciones importantes.

“Llevé un embarazo hermoso. Estoy muy feliz”, expresó la mujer.

También destacó su estado general de salud y consideró que haber mantenido un buen estado físico y contar con un útero saludable fueron factores importantes para poder llevar adelante la gestación.

El nacimiento se produjo mediante una cesárea en el Hospital San Felipe de San Nicolás. David pesó 2,750 kilos y nació en buen estado de salud.

Después del parto, el bebé permaneció momentáneamente en Neonatología para realizarle controles, mientras Mabel se recuperaba de la intervención.

“Nació hoy mi hijo David, 2 kilos 750. Estoy perfecta”, contó horas después del nacimiento.

Mabel explicó además que eligió el Hospital San Felipe porque siempre se atendió allí y tiene un vínculo previo con la institución. Incluso recordó que años atrás había sido operada de una mano tras sufrir múltiples fracturas.

“Me faltaba ser madre”: el mensaje de Mabel

Más allá del tratamiento y de la particularidad del caso, Mabel habló sobre lo que significó para ella llegar a la maternidad.

En la entrevista con EL NORTE explicó que durante años sintió que había algo que le faltaba en su vida, aunque no siempre pudo identificarlo con claridad.

“Me faltaba, yo sabía lo que me faltaba: ser madre”, contó.

Ahora, después del nacimiento de David, asegura sentirse plenamente feliz y reconoce que todavía le cuesta tomar dimensión de lo ocurrido.

Incluso cuando le preguntaron si era consciente de que su caso podía convertirse en un hecho histórico en Argentina, respondió que todavía no terminaba de comprenderlo.

“No me doy cuenta. Todavía no me doy cuenta que ese niñito que traía es mío”, expresó.

Mabel tampoco dudó al hablar sobre los posibles prejuicios que podría generar una maternidad a los 62 años. Según explicó, nunca tuvo miedo al qué dirán porque, de haber pensado en las opiniones ajenas, probablemente no habría avanzado con el tratamiento.

“Si uno piensa en el qué dirá el vecino, no hace nada y llega a ser una persona infeliz toda su vida”, sostuvo.

Por eso, aseguró que decidió buscar aquello que quería para su vida y dejó de lado las opiniones externas.

“Coraje para ser feliz”, resumió.

La mujer también habló de la importancia que tuvo la fe durante todo el proceso. Contó que durante años pidió poder ser madre y sostuvo esa esperanza incluso cuando el paso del tiempo parecía alejar esa posibilidad.

“Siempre tuve fe”, sostuvo. El nacimiento de David constituye un caso excepcional por la edad de su madre. En Argentina no existe un registro oficial específico que determine cuál fue la mujer de mayor edad en convertirse en madre.

Por ese motivo, no se trata de un récord certificado formalmente por una autoridad nacional. Sin embargo, según los antecedentes públicos disponibles, no se conocen casos documentados en el país de una mujer que haya dado a luz con 62 años o más.

Por esa razón, Mabel puede ser considerada la mujer de mayor edad conocida en dar a luz en Argentina.

La nicoleña, sin embargo, todavía parece estar más concentrada en otra cuestión que en el récord: disfrutar de su hijo. Después de tantos años de espera, este miércoles finalmente tuvo a David en sus brazos y cumplió el deseo que, según asegura, llevaba consigo desde los 15 años.