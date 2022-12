El entonces fino mediocampista César Luis Menotti, el arquero Agustín Mario Cejas y el zaguero central José Ramos Delgado fueron los tres privilegiados futbolistas argentinos que compartieron equipo con Pelé en su mítico Santos.

El primero en vivir el día a día con Pelé fue el "Flaco" Menotti, quien en 1968 se sumó a Santos, de Brasil, con 30 años. El objetivo del club paulista era contar con un jugador en la mitad de la cancha que le diera más opciones de juego y le quitara algo de presión a Pelé.

Casi en simultáneo y luego de una gran temporada en Banfield, al que llegó proveniente de River Plate, también José Ramos Delgado, de 33 años, llegó a Santos, donde permaneció por seis temporadas, a diferencia de Menotti que estuvo solamente en una.

El 19 de noviembre del año siguiente a su llegada, Ramos Delgado fue parte del equipo santista que enfrentó a Vasco da Gama y en el que Pelé marcó su gol 1.000, convertido de tiro penal a un arquero argentino: Edgardo "Gato" Andrada.

Nacido el 26 de agosto de 1935 en Quilmes, hijo de padre caboverdiano (oriundo de São Vicente) y de madre argentina, Ramos Delgado se inició en las divisiones inferiores del Quilmes Atlético Club, desde donde pasó, en 1956, al Club Atlético Lanús.

Luego jugó en River Plate, Banfield, y ya en Brasil, militó en Santos y Portuguesa Santista. En Santos estuvo seis temporadas, siendo Campeón Paulista en cuatro ocasiones (1967, 1968, 1969 y 1973) y conquistando el Torneio Roberto Gomes Pedrosa en 1968.

Participó con la selección argentina en los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. Se lo recuerda como un marcador central con mucha técnica y calidad. No pudo jugar en el mundial de 1966 por una lesión que tuvo dos días antes de viajar con el seleccionado a Inglaterra.

Como técnico, dirigió al ;Atlético Ledesma, Belgrano, Claypole, Deportivo Maipú de Mendoza, a Platense, All Boys, River, Estudiantes de La Plata, Club Universitario de Perú, a Chaco For Ever y a Talleres de Córdoba, donde consiguió el ascenso a Primera en 1994.

Tras ese logro, volvió al Santos de Brasil, donde se desempeñó en el departamento de fútbol, y estuvo a cargo del trabajo en juveniles de la entidad. En 1994 se recibió de periodista en el Círculo de Periodistas Deportivos de la Argentina.

José Ramos Delgado falleció el 3 de diciembre de 2010, a los 75 años, en una clínica de la localidad bonaerense de Villa Elisa, en la ciudad de La Plata. Su salud estaba resquebrajada desde hacía tiempo por la enfermedad de Alzheimer.

Otro argentino que jugó con Pelé fue el guardavallas Agustín Cejas, quien llegó al Santos luego de consagrarse campeón de América y del mundo en 1967 con Racing Club. El nacido en la Ciudad de Buenos Aires permaneció en el club brasileño hasta 1974.