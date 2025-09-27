Uno de los carteles de bienvenida a la ciudad, ubicado sobre la Ruta 3, apareció este viernes con el número “Tres” tapado. Quienes ingresaban solo podían leer “Arroyos”. La imagen se viralizó en redes sociales con una interpretación unánime: “el tres es para Karina”. La frase remite a los audios de Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas en Discapacidad que involucran a la hermana del Presidente, Karina Milei.

Ads

El acto iba a estar encabezado por Espert, legislador nacional y candidato a diputado por LLA, junto a Santilli. Sin embargo, el pergaminense se bajó a último momento por “temas personales” y el encuentro quedó en manos del exvicejefe de Gobierno porteño. Lo acompañaron el secretario de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, y los diputados bonaerenses electos Oscar Liberman, Mariela Vitale y Gustavo Coria.

Puede interesarte

La actividad, dirigida a productores rurales, coincidió con el malestar del sector por el final anticipado de la política de retenciones cero. Muchos chacareros sospechan de un guiño del gobierno nacional a favor de las cerealeras, lo que obligó a los dirigentes a dar explicaciones ante un auditorio reducido.

Ads

Puede interesarte

Incluso la Sociedad Rural de Tres Arroyos se despegó del acto. En un comunicado publicado por el medio local LU24 aclararon: “El concesionario del lugar donde se desarrollará el acto alquila el salón para diversas actividades, y esta es una más”.

A la tensión política se sumó el drama laboral. En simultáneo, tres empresas locales bajaron la persiana y dejaron a más de 150 familias en la incertidumbre, según informaron medios como Mundo Gremial, la fábrica de herrajes Mustad, con tres décadas en el Parque Industrial, cerró sus puertas y despidió a 55 trabajadores. El histórico frigorífico Anselmo, con 65 años en la zona, presentó quiebra y afectó a 76 familias. Y la firma Vulcamoia, representante de neumáticos Goodyear, también cerró y dejó a cinco familias sin empleo.

Ads