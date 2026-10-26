Quiénes serán los artistas que acompañarán las celebraciones y encuentros con el Papa en Claypole y Luján
El equipo a cargo de la organización de la visita de León XIV al país dio a conocer los primeros nombres.
La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, dio a conocer los primeros nombres de artistas que participarán en los distintos encuentros y celebraciones.
Entre otros estarán el ya confirmado Abel Pintos en el Cottolengo Don Orione, y se suman Luciano Pereyra en Luján y Nahuel Pennisi en Ciudad de Buenos Aires.
Distintas expresiones artísticas serán parte de la preparación y la celebración del viaje del Santo Padre al país, con un propósito muy especial: acompañar y fortalecer el encuentro del Papa con el pueblo argentino, especialmente con los jóvenes y las familias.
Los responsables de la organización agradecieron especialmente la generosidad y la disponibilidad de quienes aceptaron sumarse a esta propuesta, ofreciendo sus talentos al servicio de este momento tan significativo para la Iglesia y para Argentina.
En los próximos días se darán a conocer nuevos nombres que se irán sumando a las distintas celebraciones y encuentros. Más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas. A ellos se sumarán artistas y participantes en los distintos encuentros.
Hasta el momento, el equipo organizador dio a conocer los siguientes nombres:
En la previa y misa en el Monumento de los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires, los seleccionados fueron Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.
En tanto, en el encuentro con el mundo del trabajo, Agustín Day será quien acompañará al Papa; mientras que en la vigilia y misa en FADEA, en Córdoba, José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae, fueron seleccionados.
En el encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires, conducen Sofía Martínez e Ignacio Girón, con la participación de Banuev, Ballet Maia Roldán, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi, serán quienes estén junto al pontífice.
Finalmente, en la vigilia y celebración eucarística en basílica Nuestra Señora de Luján, lo harán los hermanos Menta, el grupo musical platense Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.
"Toda la propuesta artística de la visita busca reflejar la riqueza cultural y la diversidad de nuestro país, reuniendo música, canto, danza y expresiones de distintas regiones de la Argentina, destacando así su carácter federal", señalaron de la organización.
Además, se dispuso una web oficial para seguir la actividad https://www.elpapaenargentina.com.ar/
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