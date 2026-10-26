La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, dio a conocer los primeros nombres de artistas que participarán en los distintos encuentros y celebraciones.

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Entre otros estarán el ya confirmado Abel Pintos en el Cottolengo Don Orione, y se suman Luciano Pereyra en Luján y Nahuel Pennisi en Ciudad de Buenos Aires.

Distintas expresiones artísticas serán parte de la preparación y la celebración del viaje del Santo Padre al país, con un propósito muy especial: acompañar y fortalecer el encuentro del Papa con el pueblo argentino, especialmente con los jóvenes y las familias.

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Los responsables de la organización agradecieron especialmente la generosidad y la disponibilidad de quienes aceptaron sumarse a esta propuesta, ofreciendo sus talentos al servicio de este momento tan significativo para la Iglesia y para Argentina.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

En los próximos días se darán a conocer nuevos nombres que se irán sumando a las distintas celebraciones y encuentros. Más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas. A ellos se sumarán artistas y participantes en los distintos encuentros.

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Hasta el momento, el equipo organizador dio a conocer los siguientes nombres:

En la previa y misa en el Monumento de los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires, los seleccionados fueron Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

En tanto, en el encuentro con el mundo del trabajo, Agustín Day será quien acompañará al Papa; mientras que en la vigilia y misa en FADEA, en Córdoba, José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae, fueron seleccionados.

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En el encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires, conducen Sofía Martínez e Ignacio Girón, con la participación de Banuev, Ballet Maia Roldán, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi, serán quienes estén junto al pontífice.

Finalmente, en la vigilia y celebración eucarística en basílica Nuestra Señora de Luján, lo harán los hermanos Menta, el grupo musical platense Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.

"Toda la propuesta artística de la visita busca reflejar la riqueza cultural y la diversidad de nuestro país, reuniendo música, canto, danza y expresiones de distintas regiones de la Argentina, destacando así su carácter federal", señalaron de la organización.

Además, se dispuso una web oficial para seguir la actividad https://www.elpapaenargentina.com.ar/