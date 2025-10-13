En la visita de Diego Santilli a Quilmes, un violento cacheteó a una mujer que protestaba por la visita del candidato al grito de “zurdos”, "chorros", “andate a Cuba” e “hija de p***” pic.twitter.com/w7bmMkvkPP — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 13, 2025

En el marco de la visita a Quilmes del candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Diego Santilli, se desató un escándalo que terminó en violencia. Al grito de “zurdos”, “chorros”, “andate a Cuba” e “hija de puta”, un hombre agredió a un grupo de personas que se encontraban manifestando en la vereda de enfrente. En medio de los insultos, el sujeto llegó a propinar un cachetazo a una de las mujeres presentes.

Todo sucedió cuando un grupo de personas se manifestaron contra las políticas del gobierno nacional. En este caso un sujeto que acompañaba a los visitantes se abrió del grupo y empezó con fuertes insultos hasta acercarse a los manifestantes.

Si bien algunos intentaron frenar su impulso, llegó a lanzar un manotazo a la cabeza de una de las mujeres.

En referencia al hecho, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, rechazó el violento episodio.

La que te faltaba @diegosantilli DE PEGARLE A UNA JUBILADA NO SE VUELVE.



El intento de primer candidato, hoy libertario, @diegosantilli se sentó a tomar cafés en un bar céntrico, rodeado de violentos y cobardes como @JMilei, @jlespert y toda esa lacra de regalados del PRO a… pic.twitter.com/WN4pDMIcOD — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 13, 2025

"La que te faltaba Diego Santilli de pegarle a una jubilada no se vuelve. El intento de primer candidato, hoy libertario, se sentó a tomar cafés en un bar céntrico, rodeado de violentos y cobardes como Milei, Espert y toda esa lacra de regalados del PRO a LLA. Resulta que uno de ellos, el abogado Juan GIL, salió del bar, cruzó la calle y al grito de “zurda, te voy a cagar a trompadas” fue directo a pegarle a una mujer jubilada que se manifestaba pacíficamente sobre la vereda de enfrente. En el video puede verse la trompada que sufrió. Ella se llama Mabel y está siendo atendida en el dispensario municipal", publicó a través de su cuenta de X.

Y agregó: “Se creen machos atacando a las mujeres, pero son muy poco hombres ante EEUU, se arrodillan ante Trump y entregan todo. Son una manga de miserables. Cipayos. El 26/10 van a hablar las urnas”.