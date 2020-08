La intendenta de Quilmes Mayra Mendoza salió con los tacones de punta contra la oposición, en particular el Pro, a quien calificó de "egoistas e irresponsables" por la "convocatoria opositora" del #17a.

La jefa comunal comparó un programa de acompañamiento de la comuna para trabajadores de la salud, que se está implementando, con una publicación de la cuenta oficial del Pro en alusión a la marcha que se replicó en todo el país.

"Mirá qué distintos somos. Mientras las familias hacen un gran esfuerzo, el personal de salud trabaja intensamente, los contagios crecen y el sistema sanitario público/privado al borde. Hacen esta convocatoria opositora y demuestran una vez más que son egoístas e irresponsables", publicó Mendoza.

Y agregó: "Empatía y responsabilidad no existen en el diccionario de estas personas. No les importa ni su vida menos la de otros. Los convencieron que el odio es el camino y ahí están. Es preocupante que gente de la oposición presente en la marcha no use ni tapabocas, ojalá no se contagie".

Empatía y responsabilidad no existen en el diccionario de estas personas. No les importa ni su vida menos la de otros. Los convencieron que el odio es el camino y ahí están. Es preocupante que gente de la oposición presente en la marcha no use ni tapabocas, ojalá no se contagie. pic.twitter.com/Sl64pmj2KW — Mayra Mendoza ?? (@mayrasmendoza) August 17, 2020

Según el último reporte de la comuna, en las últimas 24 horas se confirmaron 153 nuevos casos de coronavirus, y dos fallecidos. Con ello, el total de infectados ascienden a 13.067 y las víctimas fatales, a 230. Los recuperados, a 10.507.