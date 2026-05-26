Un hombre fue detenido durante la madrugada del feriado del 25 de Mayo luego de intentar escapar de un control policial en la autopista Buenos Aires-La Plata y atropellar a un efectivo de la Policía Vial. El test de alcoholemia confirmó que manejaba con 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre.

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El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 17,5, en el partido bonaerense de Berazategui, donde se realizaba un operativo especial de tránsito por el fin de semana largo.

Según informaron fuentes oficiales, el conductor, identificado como E.A.B., circulaba en una camioneta Ford Maverick y comenzó a llamar la atención de los agentes porque avanzaba por la banquina y realizaba maniobras peligrosas al advertir la presencia del control.

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En ese contexto, de acuerdo a lo que publicó Clarín, el sargento Matías Ezequiel Segovia intentó frenar la marcha del vehículo, pero el automovilista aceleró y terminó embistiéndolo.

Tras el impacto, otros efectivos lograron interceptar y reducir al conductor a pocos metros del lugar. Antes de realizarse el test de alcoholemia, el propio hombre admitió que había consumido alcohol.

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“Ya sé que tomé alcohol, estoy hasta los huevos. No voy a declarar otra cosa”, reconoció luego de soplar en el dispositivo. Cuando se confirmó el resultado de 1,82 gramos de alcohol en sangre, agregó: “Sí, ya lo sé”.

El policía herido fue trasladado al Hospital Evita Pueblo, donde recibió atención por diversos traumatismos. De acuerdo a las fuentes, permanecía consciente y fuera de peligro.

Testigos señalaron además que el conductor ya venía realizando maniobras imprudentes varios kilómetros antes de llegar al operativo.

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La causa quedó en manos de la Justicia bonaerense, que investiga el episodio por lesiones, resistencia a la autoridad y conducción bajo los efectos del alcohol.