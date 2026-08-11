La crisis industrial golpeó con fuerza al Conurbano bonaerense, aunque no todos los municipios atravesaron la misma situación. Mientras algunos distritos perdieron más del 10% de sus puestos de trabajo industriales, otros lograron revertir la tendencia y cerrar el primer semestre de 2025 con una variación positiva.

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Así surge de un informe elaborado por el Centro de Economía Regional de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que analizó la evolución del empleo industrial formal en los 24 municipios del Conurbano a partir de los registros del SIPA. El estudio contempla el período comprendido entre enero de 2019 y junio de 2025, con especial atención en la evolución registrada desde enero de 2024.

San Fernando y Lomas de Zamora, los municipios más golpeados

Entre los casos más preocupantes aparecen Lomas de Zamora y San Fernando, que registraron las mayores caídas del empleo industrial en el período enero de 2024 a junio de 2025.

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En Lomas de Zamora, el empleo industrial formal cayó 12,88%, mientras que en San Fernando la reducción llegó al 12,35%. Merlo completó el grupo de los municipios más afectados, con una contracción del 8,80%.

El deterioro de estos distritos también se observa al analizar los últimos doce meses hasta junio de 2025: San Fernando perdió 12,06% de sus puestos industriales y Lomas de Zamora 10,09%, mientras que Merlo registró una caída del 4,09%.

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El caso de San Fernando resulta particularmente significativo. El informe señala que entre diciembre de 2023 y junio de 2025 acumuló una caída del 17,38%, equivalente a la pérdida de más de 1.700 puestos de trabajo industriales formales en apenas 18 meses.

La UNSAM vincula la mayor vulnerabilidad de estos municipios con una importante presencia de actividades como la industria textil, indumentaria y calzado, sectores intensivos en mano de obra, además de una menor diversificación productiva y una menor presencia de parques industriales formales.

La caída alcanzó a 22 de los 24 municipios durante 2024

El deterioro fue generalizado durante 2024. 22 de los 24 municipios del Conurbano perdieron puestos de trabajo industriales formales y el conjunto de la región cerró ese año con una caída aproximada del 2,9%.

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Los únicos distritos que lograron mantener una variación positiva durante todo 2024 fueron San Miguel (+2,32%) y Tres de Febrero (+0,65%).

La magnitud de la crisis, sin embargo, fue diferente según cada municipio. En el ranking anual, Merlo registró una de las peores performances, con una caída del 11%, seguido por Lomas de Zamora, mientras que San Miguel y Tres de Febrero lograron sostenerse en terreno positivo.

El informe destaca además que el primer semestre de 2024 concentró buena parte de la caída. A partir de la segunda mitad del año comenzó a observarse cierta estabilización, aunque la recuperación fue desigual y en varios casos volvió a perder fuerza hacia el cierre de 2024.

Municipio por municipio: quién perdió y quién ganó empleo industrial

La comparación entre enero de 2024 y junio de 2025 permite ordenar a los 24 municipios según la evolución de sus puestos de trabajo industriales:

Municipio Variación del empleo industrial Ezeiza +8,63% José C. Paz +2,84% Moreno +1,84% Tres de Febrero +1,37% San Miguel +0,27% Malvinas Argentinas +0,14% Morón -1,04% Vicente López -2,55% Hurlingham -2,77% Almirante Brown -3,77% La Matanza -3,85% General San Martín -3,93% Florencio Varela -4,12% San Isidro -4,36% Tigre -4,44% Quilmes -4,50% Esteban Echeverría -4,83% Berazategui -4,88% Avellaneda -5,14% Ituzaingó -5,96% Lanús -7,22% Merlo -8,80% San Fernando -12,35% Lomas de Zamora -12,88%

El promedio del Conurbano para este período fue de -2,55%.

Los municipios donde la industria empezó a mostrar señales de recuperación

La situación comenzó a cambiar durante el primer semestre de 2025. Aunque el conjunto del Conurbano todavía registró una caída del 0,87%, fueron siete los municipios que terminaron ese período con una variación positiva.

El mejor resultado fue el de Ezeiza, con un crecimiento del 8,40%, seguido por José C. Paz (+4,04%), Moreno (+1,59%), Malvinas Argentinas (+1,55%), Tres de Febrero (+0,46%), Berazategui (+0,45%) y Quilmes (+0,04%).

La cantidad de municipios con números positivos representa una mejora respecto de 2024 y, según el informe, constituye una señal parcial e incipiente de recuperación, aunque todavía no alcanza para hablar de una recuperación generalizada del empleo industrial.

Ezeiza aparece como el caso más destacado. Además del crecimiento registrado en el primer semestre de 2025, acumuló una suba del 11,40% en los últimos doce meses. La UNSAM señala que su evolución podría estar relacionada, entre otros factores, con la actividad aeroportuaria y logística vinculada al entorno del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

José C. Paz y Moreno también se despegan

José C. Paz mostró una evolución positiva del 6,81% en los últimos doce meses y del 4,04% durante el primer semestre de 2025.

En Moreno, la mejora fue del 3,04% interanual y del 1,59% durante los primeros seis meses de 2025. El municipio, además, se destaca cuando se amplía la mirada al período 2019-2025: acumuló un crecimiento del 44% del empleo industrial, el mayor de todo el Conurbano.

La UNSAM vincula esta evolución con la expansión del Parque Industrial Moreno y la radicación de nuevas unidades productivas.

También aparece Malvinas Argentinas, que creció 2% en los últimos doce meses y 1,55% en el primer semestre de 2025. A largo plazo, el municipio acumula una expansión del 22,9% del empleo industrial desde 2019.

Los grandes polos industriales también sintieron el golpe

La crisis también alcanzó a los municipios que concentran la mayor cantidad de puestos industriales.

La Matanza, General San Martín, Tigre, Vicente López y Tres de Febrero reúnen en conjunto el 47,5% del empleo industrial formal del Conurbano.

La Matanza perdió 3,85% de sus puestos entre enero de 2024 y junio de 2025; General San Martín cayó 3,93%; Tigre, 4,44%; y Vicente López, 2,55%.

El caso de Tres de Febrero resulta diferente: pese a su peso industrial —es el quinto municipio del Conurbano en cantidad de puestos— logró una variación positiva del 1,37% en el período analizado y fue, junto con San Miguel, uno de los dos distritos que mantuvieron crecimiento durante todo 2024.

Un mapa industrial cada vez más desigual

El informe de la UNSAM muestra así un Conurbano industrial con comportamientos muy diferentes según el municipio.

En el extremo negativo aparecen San Fernando, Lomas de Zamora y Merlo, con las caídas más pronunciadas. En una zona intermedia se encuentran buena parte de los grandes polos industriales, que perdieron puestos durante 2024 pero comenzaron a mostrar una desaceleración de la caída durante 2025.

En el otro extremo aparecen Ezeiza, José C. Paz, Moreno, Malvinas Argentinas y Tres de Febrero, que lograron sostener variaciones positivas en distintos períodos.

La mirada de largo plazo también muestra un cambio en el mapa industrial: entre 2019 y junio de 2025, 15 municipios lograron aumentar su empleo industrial y nueve acumularon pérdidas. Moreno lideró el crecimiento con 44%, seguido por Ezeiza con 31,9% y Malvinas Argentinas con 22,9%. En el extremo opuesto, San Fernando acumuló una caída del 17%.

El Conurbano todavía no recuperó el nivel de 2019

A pesar de las señales positivas de algunos municipios, el balance general continúa siendo negativo.

En junio de 2025, el Conurbano tenía 339.110 puestos de trabajo industriales formales, frente a los 346.809 registrados en enero de 2019. Esto representa una caída acumulada del 2,3%.

El primer semestre de 2025 mostró una reducción del ritmo de deterioro, pero el informe advierte que todavía no puede hablarse de una recuperación generalizada.

La evolución de los próximos meses dependerá, según el estudio, de factores como el consumo interno, la inversión productiva, el acceso al crédito —especialmente para las PyMEs industriales— y la apertura de nuevos mercados para la producción.

El informe completo de la UNSAM

