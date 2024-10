Al igual que en otras ciudades bonaerenses, como San Pedro y Bahía Blanca, varios choferes de la línea 203 que une Puente Saavedra con Pilar, Moreno y Luján, están en vilo por la posibilidad de que la plataforma de inversiones Rainbow Exchange sea una estafa piramidal o esquema Ponzi. En la terminal de Vicente López, la sospecha generó preocupación entre los empleados del transporte, quienes invirtieron sus ahorros en busca de rápidas ganancias.



La ola de entusiasmo por las promesas de Rainbow Exchange llegó a los choferes de colectivos a través de uno de sus compañeros, quien habría mostrado repentinamente signos de prosperidad, lo que despertó la curiosidad y el interés de sus colegas. Uno de los conductores llamado Rubén, en diálogo con C5N, explicó cómo fue su experiencia inicial: “Me lo comentaron mis compañeros y dije, bueno, me voy a meter, todos dentro y yo también".

"Puse 300 dólares y llegué a tener un 2% de ganancia diaria. Era tentador, operabas en la hora que te decían, comprabas la moneda y la vendías. Todo se manejaba en dólar digital”. Sin embargo, tras la reciente caída de la plataforma, Rubén admitió estar preocupado: “Logré sacar algo de una billetera virtual, pero ahora estoy esperando que se me acredite lo que retiré. Aún no lo tengo y, bueno, esperemos que llegue”, comentó en televisión.

La situación despertó gran preocupación entre los choferes, ya que se estima que más de un centenar de ellos invirtieron sumas considerables de dinero en Rainbowex. Javier, otro de los conductores que fue tentado a ingresar en la plataforma, decidió no hacerlo tras analizar las advertencias y los riesgos. En una entrevista con A24, compartió su experiencia: “Me ofrecieron entrar hace unas semanas, pero decidí no hacerlo. Leí comentarios muy negativos, decían que muchos no podían retirar su plata. La verdad es que la única forma que conozco de ganar dinero es trabajando, y me alegro de no haber invertido”.

Javier añadió que la presión por ingresar a Rainbowex fue constante en el ámbito laboral. “Había compañeros que hablaban de las ganancias, pero como te dije, el jugador nunca te cuenta lo que perdió, siempre te dice lo que ganó para atraerte. Vi casos de gente que le fue bien, pero también leí de personas que perdieron todo y no lo dicen. Me convencí de que era mejor no arriesgar”, sostuvo desde la cabecera de la empresa en Puente Saavedra.

El caso de los choferes de la línea 203 se suma a los cientos de personas en la Provincia que están esperando poder recuperar su dinero. En la ciudad de San Pedro, donde el 20% de la población invirtió en Rainbowex, la incertidumbre es alarmante. Si bien algunos lograron retirar ganancias en los últimos días, muchos otros están aún a la espera de poder acceder a sus fondos. Rubén concluyó con resignación: “Era sabido que la burbuja no iba a durar mucho, pero confiamos en que podríamos sacar algo antes de que explotara. Ahora, solo queda esperar que el dinero se acredite”.

Cabe recordar que este lunes, la plataforma de captación de inversiones en criptomendas Rainbowex congeló los activos financieros de los participantes de su esquema y anunció que no podrán retirar lo invertido ni las ganancias prometidas al menos por tres semanas. En un anuncio enviado por mail a las cuentas asociadas de los que ingresaron al sistema gracias a la invitación de otra persona —sólo se puede entrar referido— informaron que suspendieron los retiros por "14 días hábiles".

La plataforma Rainbowex y el Knight Consortium están sospechados de llevar adelante una “estafa piramidal” tipo “esquema Ponzi” que se sostiene sólo con el ingreso de nuevos “inversores”. Especialistas en trading aseguran que la plataforma es “una simulación" de inversiones que nada tiene que ver con la actividad de traders profesionales. Además, un experto en seguridad informática advirtió que su sistema es vulnerable y que ya hubo hackeo de datos, que se pusieron a la venta en foros e incluyen documentos y fotografías de sampedrinos.

La Justicia tomó intervención en el caso Rainbowex tras la amplia difusión del tema que hicieron los medios nacionales y luego de que el Gobierno municipal diera cuentas de la situación tanto a la Fiscalía local como al fuero Federal.

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, informó este martes, en el marco de una conferencia de prensa convocada por el Día del Trabajador Rural, que había hablado “con la fiscal de turno y con la Justicia Federal, porque si hay un delito sería de índole Federal y debe actuar la Justicia”.

El fiscal Federal, Matías Di Lello, informó a LANOTICIA1.COM que inició una “investigación preliminar de oficio en base a la trascendencia pública”, algo que también hizo la fiscala María del Valle Viviani, del fuero ordinario.