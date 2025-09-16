El chivilcoyano Florencio Randazzo respondió a Javier Milei que “gradual es quedarse a mitad de camino y pensar que con un ajuste a los hachazos alcanza” y que “lo audaz es animarse a avanzar con producción, trabajo, salud y educación”, tras las declaraciones del mandatario en Paraguay adonde asistió a una cumbre de derecha.

Ads

El presidente había sostenido que “no hay terceras vías en este camino, cualquier vía intermedia tiende al socialismo y eso es pobreza". "No hay opción intermedia entre el superávit y el déficit. Ya ensayamos cambiar de modo gradual, esa experiencia fracasó, no hay cambio a medias”, sentenció

Gradual es quedarse a mitad de camino y pensar que con un ajuste a los hachazos alcanza. Lo audaz es animarse a avanzar con producción, trabajo, salud y educación. pic.twitter.com/IaJi3gvtEn — Florencio Randazzo (@RandazzoF) September 16, 2025

El actual diputado es candidato a renovar la banca en la provincia de Buenos Aires desde el armado de Provincias Unidas. “Nos acostumbraron al infierno y encima nos dijeron que no había salida. Mentira: siempre hay alternativa. Argentina puede y debe ser mucho mejor”, dijo en las últimas horas en sus redes.

Ads

Además de criticar el discurso del presidente Milei en la cumbre de derecha CPAC realizada en Paraguay, también puso reparos en el presupuesto 2026 que presentó por cadena nacional. “Los números del Presupuesto no son consistentes, no hay modelo exitoso sin la gente adentro”, sentenció en declaraciones radiales.

Puede interesarte

El Presidente Milei sostuvo esta mañana que la política de su gobierno “está basada en criterios morales” y que su objetivo es que la Argentina sea el país más libre del mundo, al tiempo que aseveró que “eso nos va a traer prosperidad”. Las expresiones las vertió durante la Apertura de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se desarrolla en Asunción, Paraguay.

Ads

Tras su discurso en la CPAC, el mandatario mantuvo un encuentro con su par paraguayo, Santiago Peña y al final del día exponía ante un auditorio compuesto por alrededor de 1500 jóvenes del Foro de Emprendedores Industriales, FEIP, donde abordará el tema "Tecnología y Crecimiento".