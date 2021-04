De regreso al ruedo político, María Eugenia Vidal criticó al Gobierno por las nuevas restricciones para contener los efectos de la segunda ola de coronavirus. "Son medidas improvisadas y sin diálogo, pero sobre todo, y lo más grave, es que son indiferentes con la realidad de los argentinos", cuestionó. "El Gobierno transmite enojo. No se pueden enojar con un 42% de pobreza o un 60% de chicos pobres", apuntó, con tono de campaña.

El día después del lanzamiento de su libro, Mi Camino, Vidal centró sus críticas en la suspensión de las clases presenciales y la reducción horaria para la actividad comercial. "Hay chicos que volvieron a ver la posibilidad de estar encerrados en un zoom de nuevo y se angustiaron. Es no entender que el que trabaja en un restaurante necesita cobrar su sueldo, y que el dueño tiene que saber si va a poder reabrir su negocio".

En relación al escenario creado por la pandemia, Vidal sostuvo: “Verlo desde mi casa me genera impotencia. Desde mi lugar hago lo que puedo, pero me gustaría hacer más”. La dirigente de Juntos por el Cambio lanzó un reproche a su sucesor en la Provincia, Axel Kicillof. "Siempre me puse a su disposición, pero nunca me llamó", aseguró a TN. Por último, señaló que "el plan de vacunación falló" y que el Gobierno "transmite enojo".

Cabe recordar que la Educación, fue sin dudas uno de los temas más espinosos para la gestión de María Eugenia Vidal. En cuatro años, su gobierno estuvo atravesado por uno de los conflictos docentes más largos de la historia, el insólito cierre de más de 40 establecimientos educativos, una explosión en una escuela de Moreno que causó la muerte de dos docentes y las múltiples denuncias sobre recortes presupuestarios.