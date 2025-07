En un gesto poco habitual en la política nacional, los senadores bonaerenses Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) y Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical) coincidieron este jueves en el Senado de la Nación para rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca. La Cámara Alta votó por unanimidad el levantamiento del veto, con un respaldo transversal que reflejó el consenso político frente a la gravedad del desastre.

“Esta ley es necesaria, oportuna y justa. Y quienes tengan dudas, que escuchen a los vecinos de Bahía Blanca, que ahí va a estar la respuesta”, expresó Abad durante su intervención. El senador radical fue enfático al calificar la decisión del presidente Javier Milei como un "veto a Bahía Blanca", y criticó que se genere una disputa "injustificada" entre el Congreso y el Ejecutivo cuando "lo que se necesita es reconstruir una ciudad que lo perdió todo".

El nacido en Ranchos cuestionó además la actitud del Gobierno Nacional, al señalar que mientras la sociedad se movilizó de forma solidaria, el Poder Ejecutivo impidió al Congreso aprobar una herramienta concreta para la recuperación: “Es una contradicción clarísima. La gente ayudó con lo que pudo, y el Gobierno impide al Parlamento establecer un programa de reconstrucción integral”.

Por su parte, Di Tullio también cuestionó con dureza el veto. “Nuestra ley preveía una solución integral del problema, no una solución parcial que, además, ni siquiera pudo cumplir el Poder Ejecutivo”, sostuvo la oriunda de Morón. La senadora bonaerense denunció que “si no los conmueve ni la muerte, ni la pérdida, ni las historias, estamos frente a un gobierno que no le conmueve nada”.

La ley sancionada -y luego vetada- contemplaba no solo la reparación de viviendas, sino también obras de infraestructura, apoyo al sistema productivo local y medidas para prevenir futuros desastres. “No se trata de pelear. Se trata de dar respuestas concretas a una ciudad que fue devastada y que necesita ponerse de pie”, sostuvo Abad.

Ambos senadores coincidieron en que el veto presidencial representa un conflicto innecesario. “Los conflictos innecesarios hacen perder tiempo y dejan a la gente sin soluciones”, dijo Abad. “Por eso esta ley debe sostenerse, por respeto a los vecinos y a las instituciones”. Con un respaldo unánime en la Cámara Alta, el Congreso dio un fuerte mensaje al Ejecutivo.