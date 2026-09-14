En medio de las críticas y los reproches por la inseguridad que sacude a diversos puntos del Conurbano, el Gobierno de Axel Kicillof, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Javier Alonso, dispuso un recambio clave en la conducción policial de José C. Paz.

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Tras el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez —el joven de 22 años baleado por la espalda por dos motochorros para robarle la moto, el Ministerio oficializó la salida del comisario mayor Mario Eleuterio Villares y designó en su lugar al comisario inspector Sergio Gustavo Torres.

Torres cuenta con 27 años de trayectoria dentro de la fuerza bonaerense, es Licenciado en Tecnología Aplicada a la Seguridad y posee un posgrado en Seguridad e Higiene en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

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Tras liderar la Sub DDI Pilar desde enero de 2024 y consolidar un perfil técnico con buena sintonía con el ámbito judicial, asumió el mando unificado de la Estación de Policía local. Bajo su órbita quedaron las comisarías del distrito, el Comando de Patrullas, la Policía Local y la Comisaría de la Mujer.

Desde el municipio que conduce políticamente Mario Ishii, pero que hoy tiene a Lorena Espina en la jefatura comunal, sólo se oyeron reclamos por la actual situación.

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Pablo Mansilla, director de seguridad de la comunal, afirmó días atrás: “Está muy mal la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. No importa si es justicialista o de cuál partido acá, nosotros tenemos que trabajar para los vecinos de José C. Paz”. Además apuntó a que “faltan cosas”, y que el gobernador Kicillof “tendría que mirar un poquito más lo que es y dejar de pasear un poquito por las provincias y cuidar sus vecinos bonaerenses.”