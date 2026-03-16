Este lunes comienza un paro nacional de docentes universitarios en todo el país, en reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial. La medida será en dos tramos: del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30 del mismo mes, organizada por las federaciones CONADU y CONADU Histórica.

Ads

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) expresaron: “Exhortamos a legisladores de todos los bloques del Congreso Nacional que rechacen cualquier intento de modificatoria de una ley apoyada y ratificada por una enorme mayoría plural y federal. Además, exigimos al Poder Judicial que deje de dilatar la sentencia sobre el tema de fondo, porque cada dos meses de incumplimiento perdemos un salario completo”. También pidieron que el gobierno convoque a paritarias “de manera urgente”.

Hay paro en la UNLP.

El paro afecta a la mayoría de las universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la de Rosario (UNR), la de Tucumán (UNT), la del Nordeste (UNNE), la del Chaco Austral (UNCAUS), la de Salta (UNSa), la de Entre Ríos (UNER), la de José C. Paz (UNPAZ) y especialmente la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde la medida se extenderá hasta el domingo 22 y afectará el dictado de clases en todas las facultades.

Ads

En La Plata, además, se realizará una marcha de antorchas este martes 17 a las 18.00, convocada por el Frente Gremial Universitario —integrado por la Asociación de Docentes Universitarios de la UNLP (ADULP), la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP)— desde el Rectorado, ubicado en 7 entre 47 y 48. En paralelo, los trabajadores nodocentes también realizan un paro de 24 horas, en defensa del salario, derechos laborales y el financiamiento universitario.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), los docentes votaron un paro “por tiempo indeterminado” hasta que se les pague el aumento del 55,4% establecido por la ley. Según la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, “la evolución del salario real se encuentra en su mínimo histórico: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 y 2,7% por debajo de los peores niveles de 2004. Con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, nuestro salario básico debería incrementarse 55,4%. El gobierno pretende modificarla para pagar solo un 12% y en tres cuotas”.

Ads

En la UNPAZ también adhieren a la medida.

Los docentes advirtieron que no volverán a las aulas en la fecha prevista y que con medidas aisladas no se podrá frenar lo que califican como “la embestida de Milei contra las universidades”. Este jueves se realizará una asamblea general en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Además, desde CONADU anunciaron la organización de una marcha federal universitaria, que podría realizarse el 23 de abril, en coordinación con el Frente Sindical Universitario y la comunidad educativa. Según la federación, “el Congreso evaluó la importancia de retomar el contacto entre estudiantes y docentes para que esta nueva marcha sea la expresión masiva de un pueblo que defiende la universidad pública”.