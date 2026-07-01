La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires declaró de interés legislativo la trayectoria de Santiago Sequeira, bombero voluntario de Daireaux que se convirtió en un símbolo de inclusión, esfuerzo y compromiso comunitario.

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Sequeira nació en 1996 y desde muy joven se vinculó al cuerpo de Bomberos Voluntarios de su ciudad, donde ingresó primero como cadete y luego juró como bombero en 2016.

Padece Síndrome de Down y, pese a los prejuicios iniciales, logró completar sus estudios primarios y secundarios, además de realizar distintas capacitaciones en primeros auxilios, auxiliar de enfermería y formación bomberil.

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Su incorporación al cuartel no estuvo exenta de desafíos, pero con el acompañamiento de su familia y sus compañeros logró consolidarse dentro del cuerpo activo.

“Cuando empezó, lo hizo como cadete y para muchos era difícil imaginarlo en ese rol”, recordó su madre, Daniela Hernando, en declaraciones publicadas en Info HD y replicadas en el medio Presente Noticias.

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Con el paso del tiempo, Santiago se destacó especialmente en la lucha contra incendios forestales, una de las tareas que más le apasiona dentro del cuartel. También participó en guardias nocturnas, tareas operativas y capacitaciones internas.

Cada vez que se activa una emergencia, no duda en acudir al cuartel. “No se puede caminar. Hay que salir corriendo”, llegó a describir sobre la dinámica de respuesta ante un alerta.

Desde la institución remarcan su compromiso constante y su integración plena al grupo de trabajo, donde es considerado uno más dentro del equipo.

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En los últimos días, su historia volvió a tomar relevancia luego de que la Legislatura bonaerense aprobara el reconocimiento a su trayectoria, impulsado por el diputado Alejandro Acerbo.

El homenaje puso en valor no solo su trabajo como bombero voluntario, sino también su historia de superación personal y su aporte a la visibilización de la inclusión en espacios de servicio comunitario.