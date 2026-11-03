La Libertad Avanza (LLA) en provincia de Buenos Aires dejó en claro que no aportará los votos para cambiar la ley que limita la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses en la Legislatura, en medio de distintas versiones camino a las elecciones 2027.

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Así lo planteó el titular del partido a nivel provincial, Sebastián Pareja, quien se mostró en sintonía con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para bajarle el pulgar a la iniciativa.

“Nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Siempre lo dijimos”, escribió Pareja en la red social X. De esta manera, salió al cruce de versiones que indicaban que los libertarios apoyarían la reforma de la ley para darle mayor fuerza a la candidatura a gobernador de Santilli.

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Nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Siempre lo dijimos. Estamos ante un punto de inflexión: 6 de cada 10 intendentes bonaerenses no podrán competir por un nuevo mandato en 2027, si se mantiene la ley vigente. El que quiera modificar las reglas para perpetuarse en el poder, que se haga cargo con nombre y apellido y que deje de operar contra La Libertad Avanza. — Sebastián Pareja (@SPareja_) November 3, 2026

No obstante, fue el propio jefe de Gabinete quien negó esa chance. "Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de intendentes", disparó el funcionario el lunes, luego que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, calificase de “ley proscriptiva” a la norma actual y pedía que la Legislatura avance con la modificación.

El proyecto al que hizo referencia es el de la senadora del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Ayelén Durán, que elimina el límite de mandatos para los jefes comunales y que sigue sin tratamiento en la Cámara alta bonaerense. En total, son 82 los intendentes que no podrán buscar un nuevo mandato en los comicios del año próximo. Para que puedan ir por una nueva reelección es necesario modificar la Ley Nº15.315, aprobada durante el Gobierno de Vidal con el respaldo del Frente Renovador.

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Frente a esto, Pareja fue claro: “Estamos ante un punto de inflexión: 6 de cada 10 intendentes bonaerenses no podrán competir por un nuevo mandato en 2027, si se mantiene la ley vigente. El que quiera modificar las reglas para perpetuarse en el poder, que se haga cargo con nombre y apellido y que deje de operar contra La Libertad Avanza”.