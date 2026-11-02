Santilli y el PRO bonaerense reafirmaron su rechazo a las reelecciones indefinidas en Provincia
El Jefe de Gabinete y aspirante a ser candidato a la gobernación rechazó de plano la posibilidad de sacar el límite a las reelecciones. Desde el gobierno bonaerense, hoy calificaron de "proscriptiva" la actual norma.
En las últimas horas trascendió que la mesa política libertaria, con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei al frente, podría apoyar la reforma de la ley para quitar el límite de reelecciones y así darle mayor fuerza a la candidatura a gobernador de Diego Santilli.
Sin embargo, fue el Jefe de Gabinete quien negó este lunes esa chance. "Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de intendentes", disparó el funcionario en sus redes sociales a una nota de Clarín, al rechazar que La Libertad Avanza pueda aportar los votos que el massismo se niega a sumar para que finalmente se avance con los cambios.
También el PRO bonaerense sumó su negativa. “No vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. El límite a las reelecciones fue una conquista institucional de la gestión de María Eugenia Vidal, votada en 2016 con amplio consenso en la Legislatura provincial, incluyendo el acompañamiento de legisladores de distintas fuerzas políticas. No fue una ley del PRO contra nadie: fue una ley de la Provincia para mejorar su democracia”, recalcaron.
En total, son 82 los intendentes que no podrán buscar un nuevo mandato en los comicios del año próximo de distintas fuerzas tanto del Justicialismo, como radicales, de La Libertad Avanza y vecinalistas.
Para que puedan ir por una nueva reelección es necesario modificar la Ley Nº15.315, aprobada durante el Gobierno de Vidal con el respaldo del Frente Renovador.
Hoy el Ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco ratificó la postura del espacio político del gobernador y respaldó el proyecto presentado el año pasado en el Senado provincial por la legisladora Ayelén Durán, que propone eliminar esas restricciones.
"Yo considero que, si no hay una limitación a las reelecciones en la Constitución Nacional o provincial, como la hay para el caso del presidente y del gobernador, una ley en donde se limita el mandato de los intendentes es definitivamente proscriptiva", expresó.
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