En las últimas horas trascendió que la mesa política libertaria, con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei al frente, podría apoyar la reforma de la ley para quitar el límite de reelecciones y así darle mayor fuerza a la candidatura a gobernador de Diego Santilli.

Ads

Sin embargo, fue el Jefe de Gabinete quien negó este lunes esa chance. "Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de intendentes", disparó el funcionario en sus redes sociales a una nota de Clarín, al rechazar que La Libertad Avanza pueda aportar los votos que el massismo se niega a sumar para que finalmente se avance con los cambios.

También el PRO bonaerense sumó su negativa. “No vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. El límite a las reelecciones fue una conquista institucional de la gestión de María Eugenia Vidal, votada en 2016 con amplio consenso en la Legislatura provincial, incluyendo el acompañamiento de legisladores de distintas fuerzas políticas. No fue una ley del PRO contra nadie: fue una ley de la Provincia para mejorar su democracia”, recalcaron.

Ads

Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de los intendentes. — Diego Santilli (@diegosantilli) November 2, 2026

EL PRO EN CONTRA DE LA REELECCIÓN INDEFINIDA El PRO no va a acompañar ningún intento de volver a la reelección indefinida de intendentes Desde el PRO de la Provincia de Buenos Aires queremos ser claros: no vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. El límite a las reelecciones fue una conquista institucional de la gestión de María Eugenia Vidal, votada en 2016 con amplio consenso en la Legislatura provincial, incluyendo el acompañamiento de legisladores de distintas fuerzas políticas. No fue una ley del PRO contra nadie: fue una ley de la Provincia para mejorar su democracia. Esa norma elevó la calidad institucional de Buenos Aires. Puso fin a una lógica de poder vitalicio en los municipios, abrió el juego a nuevos liderazgos, oxigenó la política local y devolvió competitividad a las elecciones. Es decir: le devolvió poder a los vecinos. Hoy el kirchnerismo quiere volver atrás. Quiere restaurar las viejas lógicas que convirtieron a muchos municipios bonaerenses en feudos personales, donde el aparato se perpetúa y la alternancia se vuelve imposible. Es el mismo kirchnerismo que no se resigna a soltar el poder y que una y otra vez elige retroceder en lugar de avanzar. Desde el PRO de la Provincia convocamos a todos los partidos que de verdad quieran cambiarle la vida a los bonaerenses a manifestarse con claridad contra este nuevo retroceso. No alcanza con el silencio. Hay que decirlo fuerte: la Provincia necesita más democracia, no menos. El Próximo Paso para Buenos Aires no es volver al pasado. Es profundizar el cambio, cuidar las instituciones y poner, de una vez por todas, a los vecinos por encima de los aparatos. — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) November 2, 2026

En total, son 82 los intendentes que no podrán buscar un nuevo mandato en los comicios del año próximo de distintas fuerzas tanto del Justicialismo, como radicales, de La Libertad Avanza y vecinalistas.

Para que puedan ir por una nueva reelección es necesario modificar la Ley Nº15.315, aprobada durante el Gobierno de Vidal con el respaldo del Frente Renovador.

Ads

Hoy el Ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco ratificó la postura del espacio político del gobernador y respaldó el proyecto presentado el año pasado en el Senado provincial por la legisladora Ayelén Durán, que propone eliminar esas restricciones.

"Yo considero que, si no hay una limitación a las reelecciones en la Constitución Nacional o provincial, como la hay para el caso del presidente y del gobernador, una ley en donde se limita el mandato de los intendentes es definitivamente proscriptiva", expresó.