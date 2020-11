Dos diputados bonaerenses radicales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para convocar a una Convencio reformadora de la Constitución de la provincia de Buenos Aires para adecuarla a la Nacional en cuanto a las autonomías municipales. Fue presentado por Maximiliano Abad (Mar del Plata), presidente del interbloque de JXC en la Cámara de Diputados y Melisa Greco (Tandil).

El proyecto contempla la adecuación de la Constitución de la Provincia a las disposiciones de los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, mediante la convocatoria a una Convención Reformadora. "Es un debate impostergablemente que debemos dar", remarcó Abad.

"Es fundamental asegurarles a los municipios las mejores herramientas para gobernar, por eso presenté junto a Greco un proyecto en Diputados para reformar la Constitución provincial y adecuarla a lo que dispone la Constitución Nacional: la autonomía plena de los municipios", adelantó, quien también es candidato a presidente del Comité de la Unión Cívica Radical bonaerense.

Y agregó: "¿Quiénes mejor que los intendentes conocen las necesidades de sus vecinos? Y la urgencia que requiere la toma de decisiones hace que no tenga sentido que todo se resuelva en un oficina en La Plata, porque la respuesta, por rápido que llegue, llega tarde. La pandemia dejó en evidencia que no podemos seguir con una legislación de hace 60 años. Es innegable que los Municipios bonaerenses requieren del pleno ejercicio de sus autonomías para fijar sus propias reglas reemplazando la actual Ley Orgánica de las Municipalidades".

"No es razonable que el Gobernador decida si se autoriza una actividad, o cómo debe ser la circulación en Bahía Blanca, Miramar, Mar del Plata o Lezama, incluso en contradicción con lo que el Intendente de cada lugar, elegido democráticamente para eso, piensa o dispone.

No se pueden seguir aplicando normas y reglas uniformes y rígidas a comunidades cuyas necesidades urgentes requieren de sus gobernantes abordajes inmediatos y con mirada local. Cada intendente debe poder decidir, y no depender del gobierno central", subrayó.

Artículos de la Constitución Nacional sobre autonomía

Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

Artículo 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Antecedente: Intendente de Castelli fue a la Corte Suprema

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, decidió avanzar con el reclamo de autonomía plena respecto de Provincia en mayo. En ese sentido recurrió a la Corte Suprema de la Nación para que declare la inconstitucionalidad de la Constitución provincial, en esa materia. Paso previo, presentó en el Concejo deliberante de su ciudad "la primera Carta Organica Municipal de la PBA que consagra la Autonomía".

El intendente justificó ese medida "no solo como una cuestión teórica jurídica, sino como un pilar fundamental que vamos a necesitar para encarar los nuevos tiempos", y destacó que "la crisis nos va a exigir ser audaces y buscar soluciones estructurales".