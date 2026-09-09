El diputado y titular del bloque Hechos Manuel Passaglia denunció a la jueza Marta Pascual y presentó un pedido de Jury en su contra, luego que la magistrada de Lomas de Zamora suspendiera la entrada en vigencia de la ley de Régimen penal juvenil en territorio bonaerense.

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“¿En qué cabeza cabe que esta jueza Pascual haya suspendido la aplicación de la ley para delitos graves de menores en la provincia de Buenos Aires? Hace dos meses, en 3 de febrero, un delincuente de 14 años le disparó en la cara a un policía y lo mató. ¿Qué le vamos a decir a esa familia del policía? Que hay que dejarlo en libertad al pibe porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires no generó las condiciones, porque Kicillof está más preocupado por el tema político que por hacer lugar para meter a los presos”, señaló.

En ese sentido, que el legislador nicoleño decidió presentar una denuncia en la Secretaría de Enjuiciamiento Político de la Legislatura, la cual ahora se elevará a la comisión de enjuiciamiento. "Ahí quedará claro si hay apoyo político a esta jueza Pascual o se cortó sola”, sentenció en declaraciones a Radio Net de San Nicolás.

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Hoy denuncié a la jueza Marta Pascual y presenté un pedido de jury en su contra.

El Congreso votó la Ley 27.801, que establece el nuevo régimen penal juvenil. A la jueza no le gusta y decidió frenarla en toda la Provincia de Buenos Aires.

No declaró la ley inconstitucional. Ni… — Manuel Passaglia (@manupassaglia) September 8, 2026

Para el diputado opositor, “hay que decidir de qué lado estamos: si estamos en favor de los delincuentes o estamos en favor de los que se esfuerzan todos los días, se rompen el traste y encima que no pueden llegar a fin de mes, el Estado se la devuelve así. Esto es lo que tenemos que terminar”.

Asimismo, Passaglia arremetió contra los políticos que coinciden ideológicamente con la magistrada. “Atrás de esta jueza garantista hay todo un grupo de políticos que están del lado de los delincuentes. Entonces, que quede en evidencia quiénes son los que defienden a estas juezas y los que impulsan este tipo de situaciones, y quiénes estamos en favor de la familia”, aseguró.

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“Peor que la cárcel como castigo, que es así, es la impunidad. Eso es lo que no puede haber. Y no puede haber un mensaje a la provincia de Buenos Aires de que no pasa nada: ‘andá, delinquí, robá, matá, hacé secuestro en banda, que después vemos con qué explicación te hacemos zafar’. La jueza tuvo 180 días para llamar al gobernador y decirle: “Che, ¿en qué están trabajando? ¿Cómo van a generar las condiciones para que pongamos a los chicos detenidos?”. Esperó al último día de entrada en vigencia y puso una cautelar por 60 días más. Entonces están pateando el problema porque no quieren aplicar la ley”, explicó.