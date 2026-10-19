El titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, fue recibido en la Sala 30 por los integrantes de la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, a cargo de la diputada Micaela Olivetto (Fuerza Patria).

Ads

El encuentro se desarrolló en el marco del tratamiento del proyecto de Régimen Integral de Prevención y Regulación de las Apuestas en Línea, impulsado por Olivetto y el diputado Facundo Tignanelli, que propone herramientas concretas para prevenir la ludopatía, proteger a niños, niñas y adolescentes y combatir las plataformas ilegales.

“Es un paso importante para la comisión. Tener la mirada de Lotería nos permite enriquecer el debate y nos pone en condiciones de avanzar en el tratamiento legislativo de estos proyectos”, destacó Olivetto, quien remarcó la importancia de escuchar a los organismos provinciales con competencia en la materia para construir una respuesta integral frente a esta problemática.

Ads

Puede interesarte

Por su parte, Atanasof advirtió sobre el crecimiento "exponencial" de las apuestas en línea y señaló que la pandemia, sumada al fomento y la expansión de estas plataformas, generó una “tormenta perfecta” para el desarrollo de una problemática que hoy requiere una respuesta coordinada del Estado.

En ese sentido, el titular de Lotería y Casinos bonaerense subrayó las dificultades que enfrenta la Justicia para intervenir frente a la ilegalidad de las apuestas, incluso ante las denuncias realizadas por los organismos competentes. “La ilegalidad tiene que atenderse por los tres poderes”, sostuvo, y convocó a fortalecer el compromiso institucional para avanzar en herramientas efectivas de prevención y control.

Ads

Atanasof también puso el foco en la dimensión del fenómeno entre los jóvenes: según los datos expuestos durante el encuentro, el 60% de los chicos conoce a alguien que realizó apuestas. Frente a este escenario, destacó la necesidad de profundizar los controles y abrir una discusión de fondo sobre la publicidad de las plataformas de apuestas.

Otro de los puntos abordados fue la magnitud del mercado ilegal. Se hizo referencia a estimaciones de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), según las cuales el 80% del juego sería ilegal y solo el 20% correspondería al circuito legal.

El presidente del Instituto también advirtió sobre las consecuencias económicas de la migración del juego presencial hacia las plataformas digitales, entre ellas la pérdida de puestos de trabajo.

Ads

Sesión este martes

La Cámara de Diputados bonaerense dejó firme la convocatoria a la sexta sesión ordinaria del 2026, que tendrá lugar este martes 20 a las 15 horas.

Aún no está confirmado si el temario contará o no con la mega ley de apuestas online impulsada por La Cámpora.