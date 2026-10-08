Bajo la consigna “Las apuestas no son un juego”, legisladores presentaron en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley que busca establecer un régimen integral de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por el diputado Facundo Tignanelli y la diputada Micaela Olivetto, pone especial foco en los riesgos que esta actividad representa para niños, niñas y adolescentes.

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El texto contempla medidas de protección para menores de edad, herramientas de prevención y un esquema de control y sanciones para las plataformas que incumplan las disposiciones. Asimismo, propone regular el acceso, funcionamiento, publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online, buscando abordar los daños asociados a esta actividad.

Para fundamentar la propuesta, los legisladores citaron un estudio de la SEDRONAR, el cual indica que el 26,2% de los estudiantes secundarios participó en apuestas con dinero durante el último año. De ese total, el 22% corresponde a estudiantes bonaerenses. El informe advierte sobre consecuencias graves, tales como el endeudamiento familiar, problemas de salud mental y dificultades en el rendimiento escolar.

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Durante la presentación en el Salón de los Pasos Perdidos, Facundo Tignanelli cuestionó el accionar de las empresas del sector y subrayó la importancia de la intervención estatal. “Sabemos los intereses a los que nos estamos enfrentando; creemos que es un daño que están haciendo las empresas y por eso tenemos que ponerle un freno”, afirmó el legislador. Además, sostuvo que el Estado debe defender a la ciudadanía frente a estos sectores.

Por su parte, Micaela Olivetto destacó la urgencia de contar con una herramienta específica para regular el sector. “Es necesario generar una herramienta que controle y regule esta actividad que tiene consecuencias como la de romper relaciones familiares y le está haciendo mucho daño a los pibes y las pibas de nuestra provincia”, señaló. La diputada vinculó el crecimiento de la problemática con el contexto económico actual, el cual, según indicó, acrecienta los efectos negativos.

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La iniciativa también plantea que parte de los recursos económicos provenientes de la actividad sean destinados al financiamiento de políticas sanitarias, comunitarias y deportivas. En este sentido, se propone la creación del “Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciber Ludopatía” y el “Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo”.

El acto contó con la presencia de los diputados Mayra Mendoza, Margarita Recalde, Avelino Zurro, Ariel Archanco, José Rossi y Gustavo Cuervo, junto al secretario Legislativo de la Cámara de Diputados bonaerense, Gervasio Bozzano.