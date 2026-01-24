El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires publicó el padrón de afiliados actualizado, que será utilizado en el proceso de renovación de autoridades partidarias, con una excepción en La Matanza. En ese distrito, el listado difundido no incluye la totalidad de las nuevas afiliaciones incorporadas en diciembre y quedó sujeto a una validación judicial.

El padrón, disponible en el sitio web oficial del PJ bonaerense, refleja la actualización distrito por distrito al 30 de diciembre, salvo en el municipio más poblado de la provincia donde las altas recientes no fueron computadas debido a que se superó el límite reglamentario del 5% de nuevas afiliaciones permitido por distrito.

La situación se remonta a la reunión del Consejo del PJ bonaerense del 19 de diciembre, efectuada en Malvinas Argentinas, donde los distintos sectores del partido acordaron habilitar la incorporación de nuevos afiliados con el objetivo de fortalecer los padrones de cara al proceso electoral interno. Para evitar desequilibrios entre municipios, se fijó un tope máximo del 5% del padrón vigente en cada distrito.

En el caso de La Matanza, el padrón previo era de 117.035 afiliados, lo que habilitaba la incorporación de hasta 5.852 nuevas fichas. Sin embargo, se sumaron 5.898 afiliaciones, superando el límite autorizado en 46 casos, lo que representa un excedente del 0,04%.

Ante esa diferencia, se resolvió avanzar con la renuncia de 46 afiliados para adecuar el padrón al porcentaje permitido y evitar alteraciones en el cronograma electoral. En ese marco, se presentó una nota ante la Junta Electoral del PJ, acompañada por los comprobantes de los telegramas enviados al Juzgado Federal con competencia electoral, donde los afiliados involucrados formalizaron su baja.

Como esas renuncias aún deben ser convalidadas por la Justicia Electoral, el partido decidió publicar provisoriamente el padrón de La Matanza sin computar las nuevas afiliaciones de diciembre, a la espera de la resolución judicial que destrabe la situación.

La Matanza no fue el único distrito que rozó el límite permitido. La Plata también estuvo cerca del tope, con la incorporación de 2.553 afiliados, lo que representó un incremento del 4,92% de su padrón. En contraste, la mayoría de los municipios registró aumentos muy por debajo del máximo habilitado, Avellaneda sumó un afiliado, Lomas de Zamora dos y Quilmes tres. Almirante Brown agregó 58 afiliaciones (0,19%) y Berisso 40 (0,43%).

Otros distritos aprovecharon la actualización para fortalecer sus padrones, aunque sin alcanzar el límite reglamentario. Ensenada incorporó 141 afiliados (2,37%) y General Pueyrredón sumó 274 nuevas afiliaciones, lo que representó el 0,88% del total permitido.