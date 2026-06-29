Marcelo Romero, el ex fiscal platense, renunció a su cargo de subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad nacional. Así lo anunció a través de sus redes sociales.

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He presentado mi renuncia -por motivos particulares- al cargo de Subsecretario de Investigación Criminal del @MinSeguridad_Ar



Fueron dos años y medio de trabajo intensivo junto a un gran equipo.



⬇️ — Marcelo C. Romero /G\ (@RomeroMarcelo63) June 29, 2026

Desde su cuenta de Twitter, Romero señaló: “He presentado mi renuncia -por motivos particulares- al cargo de Subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Argentino. Fueron dos años y medio de trabajo intensivo junto a un gran equipo”.

En las elecciones 2023, tras jubilarse de su cargo de fiscal, fue precandidato a senador por la Octava sección electoral en Juntos por el Cambio adonde acompañó a Patricia Bullrich. Luego también la siguió en la cartera de Seguridad y siguió bajo la gestión de Alejandra Monteoliva hasta ahora.

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“Deseo agradecer profundamente al Sr. Presidente de la República Javier Milei, a la Dra. Patricia Bullrich y a Alejandra Monteoliva por haberme concedido el honor de servir a mi país desde la función ejecutiva. Seguiré defendiendo las Ideas de la Libertad desde otros lugares. VLLC”, cerró la publicación.

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