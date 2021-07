La Senadora de la Provincia de Buenos Aires por la Primera Sección se refirió al discurso de Axel Kicllof y opinó: "dijo que el 90% de los municipios de la provincia ya tienen educación presencial completa. Eso es totalmente falso Gobernador".

"Completa sería que vayan todos los días durante el horario habitual de cada establecimiento previo a la pandemia, y esto no está ocurriendo" continuó.

En este sentido señaló: "Esperemos que dejen de mentirle a la gente, que de una vez por todas se pongan a pensar en el daño que le están haciendo a los chicos y que después de las vacaciones permitan que estén donde deben estar todos los días, en las aulas".

Por su parte, la Diputada Vanesa Zuccari opinó: "El regreso de las #ClasesPresenciales en Lincoln es el resultado del esfuerzo, la tenacidad y la lucha incansable de quienes en todo momento enarbolaron la bandera de la educación y no claudicaron. El reclamo por el derecho a la educación de nuestros hijos no fue en vano".

Por su parte, el precandidato a concejal de La Matanza Bryan Lanzelotta reflotó su pedido por la vacunación que chicos con capacidades diferentes: "Me pone contento q lleguen y lleguen vacunas,pero me pone muy triste q ninguna de esas vacunas es para los menores con discapacidades de riesgo. no pasa nada total a nadie les importa parece q no son parte de nuestra sociedad. Parece q no se los considera seres humanos.#VacunaMe"